Joachim B: Derfor er DF på katastrofe kurs

Skal man beskrive Dansk Folkeparti med et ord, så er det rådvild.

Meningsmålingerne ligger lige nu under det katastrofale valgresultat fra 2019, og bølgerne går derfor højt internt i partiet.

Hvordan skal Dansk Folkeparti vende målingerne?

Hvor skal de hen?

Skal de lægge sig tættere op ad Nye Borgerlige i udlændingepolitikken?

Hvordan skal de placere sig i forhold til Socialdemokratiet på økonomi- og velfærdspolitik?

Skal de have en ny formand? Hvis ja, hvem? Skal det være Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF) eller skal Pia Kjærsgaard (DF) tilbage i formandsstolen, indtil man kan finde en mere permanent løsning?

Det er nogle af de spørgsmål, som diskuteres eller mere præcist skændes om i Dansk Folkeparti. Endda i fuld offentlighed.

Nye Borgerlige og S presser DF

Den egentlige årsag til krisen i partiet er, at Dansk Folkeparti har mistet sin ellers unikke position i dansk politik.

I mange år havde Dansk Folkeparti udlændingepolitikken for sig selv. Nu er de presset af Nye Borgerlige og Socialdemokratiet.

Pernille Vermund og Nye Borgerlige er nye, de er dygtige både i Folketingssalen og på de sociale medier. De fremstår kompromisløse. Og det går rent ind hos en stor del af de 12-14% af vælgerne, som synes, at udlændingepolitikken er det absolut vigtige politikområde.

En anden vigtig årsag til Dansk Folkepartis tilbagegang er, at Socialdemokratiet med stor succes har ændret kurs i udlændingepolitikken. Det har trukket DF-vælgere fra Dansk Folkeparti tilbage til det gamle arbejderparti.

Læg dertil, at Socialdemokratiet har genvundet troværdighed på velfærdspolitiken. Et område, som også er vigtigt for potentielle DF-vælgere.

Kort sagt, så har andre partier overtaget Dansk Folkepartis mærkesager og de sælger den bedre end Dansk Folkeparti gør.

Kan ikke afgøre egen skæbne

Politik er et nulsumsspil. Hvis et parti går tilbage, så er der et andet parti, som går frem.

DF er havnet i en situation, hvor partiets fremgang i høj grad er afhængig af, at deres konkurrenter dummer sig. Sådan er det, når man ikke længere har dagsordner, som er populære hos store vælgergrupper, for sig selv.

Lige nu står Mette Frederiksen (S) stærkt, men taber Socialdemokratiet igen troværdighed på udlændingeområdet, så kommer DF sandsynligvis til at opleve fremgang.

Nye Borgerlige ligger til en tredobling af mandaterne, men når Nye Borgerlige engang bliver støtteparti for en borgerlig regering, så er det langt fra usandsynligt, at Nye Borgerliges kompromisløshed vil give partiet problemer.

Partier som lover vælgerne, at hvis bare de får de afgørende mandater, så kan de tvinge de andre partier til at føre en politik, som disse partier slet ikke går ind for, tager som regel fejl og ender derfor med at skuffe deres vælgere.

Tænk bare på Liberal Alliance.

Men magten i Danmark skifter ikke foreløblig.

Det er derfor svært at se, hvor fremgang til Dansk Folkeparti skal komme fra frem mod næste Folketingsvalg.

