Joachim B: Derfor er Mette IKKE nervøs

Mette Frederiksen har rigeligt med politisk kapital, der skal tæres væk, før mink-skandalen bliver et personligt problem for hende i stillingen som landets statsminister

Mogens Jensen tog en kugle for dronningen.

Men hele Folketinget kigger nu straks væk fra skudhullet i landbrugsministerens jakkesæt og retter blikket mod statsministeren.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Mink-Mogens slået ned

- I det principielle må Folketingets partier nu interessere sig for, hvornår Mette Frederiksen vidste, at der er en ulovlig ordre. Og om hun bevidst bliver ved med at praktisere efter den. Man bliver f.eks. ved med at opretholde en tempobonus. Hvor meget vil man gå op i det. Det vil der selvfølgelig være et efterspil om, siger Joachim B. Olsen.

Men Joachim B. Olsen forventer ikke, at regeringens støttepartier har særlig stor interesse i at skabe mere usikkerhed om Mette Frederiksen nu.

- Jeg tror ikke, statsministeren er så nervøs i de her timer. Hun står stadig utrolig stærkt i målingerne. Og hvis man forestiller sig et mistillidsvotum, fordi Enhedslisten sætter det hele op på den principielle hest, så er der indtil videre intet i de målinger, der er lavet, der tyder på, at hun har et problem.

- Rød blok står faktisk til at få et styrket mandat. Så mens alle politiske journalister og kommentatorer siger, at hun har et problem, så ser det ud til - ulovlig ordre eller ej - at hun har opbakning til sin beslutning. Og det er det, som politikere synes er allermest spændende: Hvordan bliver deres beslutninger opfattet i befolkningen.

Den politiske kommentator mener i øvrigt, at Mogens Jensens ministerafgang vil skabe ro i de kommende uger.

- Han tager en kugle for hende nu. Der en konsekvens. Han mister jobbet. Det må man forvente skaber lidt ro om den her sag. Man skal også huske, at selvfølgelig har oppositionen en interesse i at holde liv i sagen, men interessen for det her vil være faldende. Om lidt går den almindelige dansker rundt og tænker: Skal vi ikke snart høre om noget andet?

