Joachim B: Derfor kommer der ingen omskæringsforbud

Tidligere i dag kom det frem, at regeringen afviser et forbud mod omskæring.

Det sker efter, at flere partier har diskuteret indgrebet. Men Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen, mener ikke at et forbud kommer i stand.

Han mener, at et forbud vil blive upopulært i USA - en central samarbejdspartner for Danmark. Her vil det blive opfattet som decideret 'gak-gak-politik'.

Derudover fortæller Joachim B., at efterretningstjenesten vurderer, at terrortruslen mod Danmark vil blive forøget, hvis et forbud skulle blive en realitet.

