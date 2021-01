Joachim B: Derfor skulle Støjberg væk nu

Én af forklaringerne på Venstres succes ved sidste folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg var, at Venstre havde et utroligt bredt kandidatfelt.



Hvis du var til den EU-skeptiske side, så kunne du til Europa-Parlamentsvalget stemme på Søren Gade (V). Var du jubel-europæer, så kunne du stemme på Morten Løkkegaard (V). Både Gade og Løkkegaard fik flotte valg og stort set lige mange stemmer.



Hvis stram udlændingepolitik var afgørende for dig til folketingsvalget, så kunne du stemme på kandidater som Inger Støjberg (V), Marcus Knuth (tidl. V, nu K) og Mads Fuglede (V). Var du mere til den lidt bløde udlændingepolitik, så kunne du stemme på Venstre-folk som for eksempel Jan E. Jørgensen (V), Ellen Trane (V) og Jakob Ellemann-Jensen (V).

Der var plads til begge fløje i Venstre og resultatet var mandatmæssig fremgang.

Det var i høj grad Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussens fortjeneste.Løkke - der meddelte på Facebook fredag aften, at han melder sig ud af Venstre efter 40 år i partiet - var en leder, som kunne favne bredt. Han kunne slå på vigtigheden af retsstat samt internationalt samarbejde og han kunne tale om vigtigheden af at begrænse indvandring fra Mellemøsten, når det var belejligt.Begge fløje kunne genkende sig i det, der netop var vigtigst for dem.Ideen med Inger Støjberg som næstformand af Venstre var, at begge fløje i Venstre var repræsenteret i henholdsvis formanden og næstformanden.

Ingen gallionsfigur

Taler man med Støjberg-støtter, så siger de, at ledelsen i Venstre forventede, at Støjberg skulle være en gallionsfigur. Hun skulle tage ud og skabe begejstring i baglandet og derudover skrue ned for retorikken.



Men Støjberg duede ikke til at være gallionsfigur. Hun er værdikriger og da den nye ledelse i Venstre ikke favner så bredt, som den gamle ledelse under Løkke, så måtte Støjberg væk.

Spørgsmålet er så, om det er i formand Ellemanns egen interesse.



Både fordi det svækker Venstres troværdighed på udlændingeområdet. Et område som er særligt vigtigt for borgerlige vælgere.

Men også fordi at der i Venstres bagland er en udbredt skepsis om, hvorvidt Ellemann har det, der skal til for at slå Mette Frederiksen (S).

Ellemann har været en skuffelse for mange i Venstre Forventningerne var måske for høje og covid-19 har gjort det svært for Venstre at tale politik. Men det ændrer ikke på, at store dele af Venstre er skuffede over Ellemann.



Mange er af den opfattelse, at Ellemann ikke overlever et dårligt kommunalvalg og et dårligt folketingsvalg, og tror man på meningsmålinger, så er det præcis, hvad Venstre styrer imod.



Bag ved Ellemann står Sophie Løhde (V), Karsten Lauritzen (V) og Troels Lund (V). Den såkaldte L-bande. Derudover er Tommy Ahlers (V) også en del af den daglige ledelsesgruppe.



Den næste formand af Venstre skal findes blandt disse fire. Og disse fire har presset på for et opgør med Støjberg.



Usikkerhed om rigsret

Derfor er opgøret med Støjberg også en del af helt et klassisk magtspil. Med Støjberg ryddet af vejen, så er vejen til formandsposten blevet kortere.

Det underbygges af timingen af opgøret med Støjberg.

Hvorfor skulle det tages i juledagene i mens alle diskuterede ny coronavaccine? Hvorfor ventede man i det mindste ikke til, at de advokater, som folketinget har nedsat til at vurdere, om en rigsretssag mod Støjberg kan vindes, har udtalt sig?



Det skulle være nu, fordi man blandt Støjberg-modstandere i Venstres ledelse frygter, at vurderingen bliver, at det er meget usikkert, om Støjberg kan dømmes ved en rigsret. Det er nemlig den vurdering, Venstre selv har fået af uafhængige advokater med forstand på forfatningsret. En sådan vurdering gør det umuligt for Venstre at stemme for en rigsret, som vil være en perfekt anledning for Støjbergs modstandere til at komme af med hende.



Derfor skulle hun væk nu.



Men på den lange bane havde Ellemann nok været bedre tjent med at holde Støjberg tæt på sig. Som et bolværk mod dem, som kunne fristes til at gå efter ham, hvis muligheden byder sig.

