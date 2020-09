Joachim B: Det driver DF til vanvid

Der er krig på den danske højrefløj. Og det er Nye Borgerliges Pernille Vermund, der styrer showet - til Dansk Folkepartis store frustration.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Hverken Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti er for alvor interesseret i et samarbejde. De er i benhård konkurrence om de samme vælgere, og lige nu vinder Nye Borgerlige den kamp.

- Vermund veksler mellem at give DF lussinger og stryge dem over kinden. Det ene øjeblik siger hun, at DF totalt har svigtet i udlændingepolitikken. Det næste øjeblik opfordrer hun til samarbejde. Det driver DF’erne til vanvid, siger Joachim B. Olsen.

Pernille Vermund og Morten Messerschmidt under en af deres træfninger. Henover sommeren er de ved flere lejligheder røget verbalt i totterne på hinanden. Video: Folketinget TV

Frokost på Bakken

Ekstra Bladet har beskrevet, at Pernille Vermund og DF-næstformand Morten Messerschmidt sidste uge spiste frokost på Bakken og talte om tingene.

Frokosten var kommet stand, efter at de to ved flere lejligheder var røget verbalt i totterne på hinanden.

Trods Bakken-frokost: Krigen fortsætter

Messerschmidt har kaldt Vermund for et 'blålys' og 'hyklerisk', mens Vermund bl.a. har svaret igen ved at betegne DF som 'et rødt system-parti, der har mistet respekten for, at det er almindelige mennesker, der skal tjene de penge, de som politikere bruger.'

Pjevsede

Men knap har de to højrefløjs-profiler nået at synke smørrebrødet, før de forsætter med at angribe hinanden.

Vermund gentager eksempelvis gerne beskyldningerne om, at DF er et 'rødt system-parti'.

- De har jo en fordelingspolitik, der ligger et sted mellem Socialdemokratiet og SF på mange områder. Det er ikke for sjov, at man for øjeblikket sidder i forhandlinger om Arne, hvor DF trækker i en mere rød retning, siger hun.

Omvendt undrer Messerschmidt sig over 'så ømskindede Pernille Vermund og hendes partifæller er.'

'De bliver helt pjevsede, når andre politikere – både fra DF, men også fra andre partier – angriber dem', lyder det fra Messerschmidt.

DF bliver jagtet

Det er i denne kamp på ord, at Pernille Vermund har taget førertrøjen, vurderer Joachim B. Olsen.

- DF har siden 1995 været dem, som med succes jagede andre partiers vælgere. Nu er det DF, som bliver jagtet. Psykologisk er det en utroligt svært at håndtere for dem. Frustrationen lyser ud af dem, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Vermund og Morten Messerschmidt (med ryggen til) under en af deres træfninger. Foto: Aleksander Klug

Her er angrebene