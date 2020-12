Joachim B: Det handler ikke kun om jura

Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, giver her et overblik over politikere, der har været tæt på rigsretssag. Og der er et mønster

Når staten mister 16 milliarder kroner til svindlere, så kan ingen minister stilles for en rigsret.

Når IT-skandaler medfører, at store dele af skattesystemet bryder sammen og borgere og virksomheders gæld til staten vokser til over 100 milliarder kroner, så kan ingen minister stilles for en rigsret.

Jovist, der er nedsat en skattekommission, men det ender ikke med nogen rigsret. Det tør jeg godt garantere.

Når Danmark deltager i Irakkrigen på et fejlagtigt grundlag, som koster otte danske soldater livet, så kan ingen minister stilles for en rigsret.

Asylansøgere skal der til

Men når 23 asylpar bliver ulovligt adskilt i nogle få uger, så er Inger Støjberg på vej i en rigsret.

Den sidste rigsret mod tidligere justitsminister, Erik Ninn Hansen, handlede også om nogle få asylansøgeres rettigheder.

Den minister, som de sidste tyve år har været tættest på en rigsret, var Birthe Rønn Hornbæk. Den sag handlede også om asylansøgeres rettigheder.

Foto: Nikolaj Svennevig/Ritzau Scanpix

Handler ikke kun om jura

Hvorfor er det eneste, som tilsyneladende kan bane vej til en rigsret i Danmark, at asylansøgeres rettigheder bliver overtrådt?

Hvis du synes, at det er et åndsvagt spørgsmål og at det slet ikke har noget med sagen at gøre, så siger jeg, at du tager fejl.

En rigsret handler nemlig ikke kun om jura. Den handler lige så meget om politik. Og i den forbindelse er det ikke ligegyldigt, om befolkningen kan se mening i galskaben.

Giver det mening for den almindelige dansker, at det aldrig får konsekvenser, når det er deres rettigheder og penge, det går ud over? Men at det kunne se ud, som om det bliver taget meget mere alvorligt, når det handler om asylansøgere?

Det spørgsmål skal blandt andre Socialdemokraterne og Venstre tænke grundigt over, inden de trykker på den grønne knap til endnu en rigsret.