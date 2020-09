Joachim B: - Det rører hende ikke

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen mener ikke, at kritikken af Inger Støjbergs udmelding om sexisme-debatten rører næstformanden

Inger Støjbergs kritik af sexisme-debatten har delt vandene og tidligere mandag sagde 22 Venstre-folk fra over for udmeldingen i Berlingske.

Men det er fuldstændig med vilje, at hun agerer modpol, lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Det, hun laver, er en 'klassisk Støjberg'. Det er noget, som hun er virkelig god til. Hun bliver stemme for en masse mennesker, der sidder derude og følger med i sexisme-debatten og synes, den er lidt skinger.

- Hun taler imod den politiske korrekthed. Det er det, Inger Støjberg gør så godt, siger Joachim B. Olsen.

22 underskrifter rører hende ikke

Kritikken fra indersiden af partiet giver ikke Inger Støjberg søvnløse nætter, vurderer Joachim B. Olsen.

- Jeg tror ikke, at det rør hende, at 22 medlemmer af partiet har sagt fra overfor udmeldingen. Inger Støjberg er vant til, at hun splitter vandende - også på de interne linjer.

Ekstra Bladets politiske kommentator mener hverken, at næstformanden eller partiet har tabt på sagen.

- Det er jo netop en af Venstres styrker, at du kan finde politikere, der repræsentere næsten alle synspunkter, siger han.

Taler til dem, der ikke kan genkende debatten

Inger Støjberg rammer ifølge Joachim B. Olsen taktisk plet med sin kontroversielle melding.

- Hun har bare denne der fingerspidsfornemmelse for, at der sidder en masse mennesker derude, der ikke føler at deres synspunkter kommer til orde i debatten. Det er derfor hendes opslag har 21 tusinde likes.

Hun rammer en nerve, mener Joachim B. Olsen, der ikke er i tvivl om, at hun mener, hvad hun skriver.

- Nogle føler debatten kører meget i medierne og kan måske ikke genkende det fra deres egen hverdag. Når hun så siger, hvad hun gør, så tænker folk: 'Ja, det er sgu rigtigt.'