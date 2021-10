Joachim B: Du pisser på vælgerne, Skipper

Pernille Skipper (EL) har ikke deltaget i 32 ud af 36 møder, siden hun den 6. august blev mor for anden gang. Hun bliver væk fra samråd, afstemninger, udvalgsmøder og tilsyn.

Det gør hun, selvom hun højt og helligt overfor Ekstra Bladet har forsikret vælgerne om, at hun skam passer sit arbejde i Folketinget,

- Jeg arbejder fuld tid. Jeg passer alle mine arbejdsopgaver som socialordfører og ligestillingsordfører, alle mine arbejdsopgaver, sagde hun til Ekstra Bladet.

Hykleri

Pernille Skipper har været én af de fremmeste fortalere for, at mænd skal tage mere barsel. Men det gider hun dog ikke selv. Det kan man mene er hyklerisk.

Men der kan ikke være to meninger om, at når Pernille Skipper har valgt barslen fra, så skal hun også passe sit arbejde som folkevalgt.

Men det gør hun ikke og det er for at bruge et gammelt Johanne Schmidt-Nielsen citat at 'pisse på vælgerne'.

Revolutionær trostkist

Hvorfor opfører en erfaren parlamentariker som Pernille Skipper sig så arrogant overfor vælgerne?

Hvis Pernille Skipper var gået på barsel, så skulle hendes suppleant indkaldes. Skippers suppleant er den revolutionære trostkist, Jonathan Simmel. Og han er ikke populær i Enhedslistens folketingsgruppe.

Jonathan Simmels ekstreme holdninger passer ikke ind i Enhedslistens rejse mod at fremstå som et mere pragmatisk venstrefløjsparti, som nok ønsker sig grundlæggende ændringer af det danske samfund, men hvor man ikke længere taler højt om revolution.

