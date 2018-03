Joachim B. efter MDMA-dødsfald: Vil lovliggøre hård narko

Crack, heroin, methamfetamin, ecstasy og LSD.

Det hele skal legaliseres fuldstændigt, hvis det står til Liberal Alliances forbrugerordfører Joachim B. Olsen.

Det forklarede han onsdag aften i en såkaldt AMA - Ask Me Anything med hjemmesiden Reddits brugere. Meldingen kommer kort efter flere narkorelaterede dødsfald blandt unge.

- Jeg (går) ind for en komplet legalisering af euforiserende stoffer. Jeg går ind for en legalisering af det hele, svarede Joachim B. Olsen på spørgsmål om på hvilke områder, han vil gå længere end sit partis officielle politik.

Liberal Alliance foreslog i forbindelse med partiets sommergruppemøde i 2014, at det skal være lovligt at besidde hård narko i små mængder til eget forbrug. Samtidig vil regeringspartiet legalisere hash og er dermed på linje med det politiske flertal i Københavns Kommune, som i flere år har ønsket at sælge hash fra kommunale butikker for at fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag

Joachim B. Olsen vil altså gå endnu længere. Han vil ikke bare afkriminalisere besiddelsen af små mængder narko, men gøre stofferne legale - altså lovlige.

- Lad mig slå fast, at euforiserende stoffer er farlige og at man løber en risiko, når man tager dem. Men krigen mod stoffer har været en katastrofe, som har gjort langt mere skade end gavn. Man har simpelthen valgt en strategi, som er dømt til at slå fejl og endda gøre problemerne større. Det er et klassisk eksempel på, at man politisk går til et problem med følelserne, i stedet for hjernen. Det er ret tragisk, svarede den liberale ekskuglestøder på et spørgsmål fra en Redditbruger.

K: Forslag med tragiske konsekvenser

LA-profilens ønske om at lovliggøre hård narko mødes med hovedrysten fra de Konservatives sundhedsordfører, Brigitte Klintskov Jerkel.

- Vi går ikke ind for legalisering af hårde stoffer og heller ikke cannabis. Der er jo det med de her stoffer, at der er unge mennesker, som bliver rigtigt syge af at tage de her stoffer. Og vi ved jo ikke hvem af de unge, der bliver ramt og får fx en psykisk sygdom.

- Man kan jo tage ned på de psykiatriske hospitalers lukkede afdelinger. Der ligger jo unge mennesker med psykoser og skizofreni, hvor stoffer har været med til at udløse de sygdommene. Det er jo også forfærdeligt at læse om de unge mennesker, der dør af stofferne. Det er dybt tragisk, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

- Det er jo en alvorlig ting, vi taler om. Det er unge mennesker, som får ødelagt deres liv. Det er et kæmpe problem, og jeg kan slet ikke få øje på at en legalisering skulle afhjælpe noget som helst. Så absolut nej til legalisering af euforiserende stoffer. Der skiller vandene, fastslår hun.

Stigning på 50 procent

Sidste år viste en undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at antallet af unge stofmisbrugere mellem 20 og 30 år i Danmark var steget med 50 procent på fem år.

I løbet af årets første måneder har der været flere dødsfald blandt unge, som knyttes samme med ecstasy. For nylig døde en 15-årig dreng fra Haslev efter indtagelse af MDMA (ecstasy), selvom lægerne i flere uger kæmpede for hans liv.

To piger på 15 og 16 år blev i sidste måned indlagt på intensiv afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg efter de havde taget MDMA og i samme måned var stoffet ifølge politiet også skyld i 32-årig københavnsk mands død.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Joachim B. Olsen. Det er derfor uklart, hvordan han i praksis vil lovliggøre hårde stoffer.