Joachim B: Ellemann bliver en parentes i coronahistorien

Statsminister Mette Frederiksen (S) står tilbage som den helt store vinder efter mandagens forhandlinger, som resulterede i fremlæggelsen af en større genåbningsplan for det danske samfund efter påske.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Mette Frederiksen er helt entydigt sejrherren her. Hun sagde omkring nytår, at påsken ville blive et vendepunkt, og har altså annonceret det her i mange måneder, siger Joachim B. Olsen.

- Skulle hun have lavet en genåbningsplan alene, havde den set præcis sådan her ud, fortsætter han.

Små sejre

Joachim B. Olsen mener ikke, at blå blok er gået fuldstændig tomhændede fra forhandlingerne. Men der er tale om mikroskopiske sejre.

- Jeg synes ikke, at blå blok har fået særligt meget ud af det her. Det, de har fået, er noget med en langsigtet plan og så det her med, at når alle over 50 er vaccineret, kan man åbne op.

- Det er ting, de har talt om, men jeg ved ikke, hvor stor en sejr det er, for jeg tror sådan set godt, at Mette Frederiksen selv kunne have gjort det. Og det er endnu en sejr for Mette Frederiksen, at fra nu af kan hun henvise til, at 'vi har jo en aftale sammen', fortæller han.

Sådan så det ud, da statsministeren og partilederne for aftalepartierne præsenterede genåbningsplanen mandag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Nye Borgerlige forlod jo forhandlingerne. Hvilken position sætter det partiet i?

- Det sætter dem i en position, hvor de kan kritisere alt, fordi de ikke er med i aftalen. Noget, de andre partier får svært ved, fordi de selv har været med til at lave den, siger Joachim B. Olsen.

- Står Nye Borgerlige tilbage som ene opposition, når det gælder genåbningsdebatten?

- Den mulighed har de, men om de kan udfylde rollen, er jeg i tvivl om. Fremover vil både Mette Frederiksen og Pernille Vermund (NB) i hvert fald kunne slå de borgerlige partier i hovedet med, at de jo selv har lavet den her aftale.

Alle Folketingets partier bortset fra Nye Borgerlige står bag aftalen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Her er de vigtigste datoer 6. april: Liberale serviceerhverv åbnes med værnemidler og vi ser ind i en delvis genåbning af skolerne.

13. april: Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 kvm kan genåbne.

21. april: Udendørsservering på caféer og restauranter åbner med coronapas. Her åbnes også for museer, kunsthaller samt biblioteker.

6. maj: Åbnes der for indendørsservering med coronapas. Her åbner også konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter ifølge planen.

21. maj: Tredje fase af kulturlivets genåbning, hvor man åbner resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Desuden åbner man indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv., og legelande, samt daghøjskoler og aftenskoler. Vis mere Luk

Mette styrer showet

Ifølge Joachim B. Olsen har genåbningsaftalen altså ikke ændret ved det faktum, at det er Mette Frederiksen, der trækker i trådene.

- Jakob Ellemann (formand for Venstre, red.) hev lidt hjem i den aftale, der blev indgået for nogle dage siden. Men den store aftale her står der Mette Frederiksen på. Den er ikke et gennembrud for Ellemann, siger han.

- Det er stadig Mette Frederiksen, der styrer showet?

- Ja, fuldstændig. Og når man ser tilbage på coronakrisen om fem eller ti år, vil Jakob Ellemann være en parentes, og der vil stå Mette Frederiksen ud over det hele. Det cementerer den her aftale, slutter han.

