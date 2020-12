Joachim B: Farligt for S at føre Støjberg til skafottet

Ekstra Bladets politiske kommentator tror ikke på, at Støjberg kommer for en rigsret

Instrukskommissionen er kommet med sin delberetning om Inger Støjbergs rolle i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

Det helt store spørgsmål er, om der er nok til at stille Inger Støjberg for en rigsret?

Det spørgsmål er der ikke et objektivt rigtigt svar på. Det er et flertal i folketinget som afgør det spørgsmål.

De facto er det Socialdemokratiet alene, som afgør, om Støjberg skal for en rigsret. Da S og V som bekendt har flertal tilsammen.

Men går S så med til at stille Støjberg for en rigsret?

Nej, det tror jeg ikke.

Kommissionen konkluderer, at Støjberg ikke gav nogen tjenestebefaling til sit embedsværk om at bryde loven.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvad betyder det?

Det betyder, at Støjberg IKKE sagde til sit embedsværk.

- Jeg har forstået, at det ville være ulovligt at skille alle par ad, men det er jeg fløjtende ligeglad med. I skal gøre det alligevel!

Det Støjberg gjorde var, at hun gav udtryk for sit ønske om, at alle par skulle skilles ad. Hun gav altså udtryk for et ønske, som hun vidste var i strid med loven, men hun befalede ikke nogen embedsmænd at føre det ønske ud i livet.

Det er en væsentlig forskel.

Minkene spøger

Jeg tror i hvert fald, at det gør en væsentlig forskel for regeringen.

Hvis S går med til at stille Støjberg for en rigsret på den her baggrund, så vil Venstre og de øvrige borgerlige partier med god ret kunne sige, at Mogens Jensen og måske endda Mette Frederiksen selv skal for en rigsret på grund af mink-sagen.

Lighederne mellem de to sager er mange til, at S kan bakke om en rigsret uden at frygte, at de får én kastet i hovedet igen, når magten en dag skifter.

Begge partier har rod i penalhuset, derfor kan ingen af dem rigtig tillade sig at blive alt for principfaste.