Joachim B: - Første sejr til Venstre

Torsdag aften blev partierne enige om en mindre genåbning af samfundet, der skal begynde fra på mandag.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen var hurtig til at kalde det en lille sejr for Jakob Ellemann-Jensen, men i virkeligheden er det også en slags historisk sejr for Venstre-formanden.

- Det er første gang i det her forløb, at udviklingen er gået i den retning, som Venstre har talt for, siger Joachim B. Olsen.

Mette Frederiksen havde i førte omgang lagt op til en genåbning efter påske, men det store pres fra oppositionen sammen med den generelt positive corona-udviklingen herhjemme har fået statsministeren til at lytte mere til de andre partier.

- Det er virkeligheden første gang, at Mette Frederiksen har givet sig. Hun havde lagt op til en genåbning efter påske, men hun er blevet presset på den dagsorden, siger Joachim B. Olsen.

Partier indgår aftale om ekstra genåbning

Ellemann stærkere end Pape

Æren tilfalder i høj grad Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener den politiske kommentator.

Selvom det har været en samlet blå blok, der har talt for yderligere og hurtigere genåbning, så har Venstres formand stået langt mere markant end Søren Pape.

- Ellemann har taget førertrøjen, mens Pape ikke har sagt så meget. Det er klart Ellemann, der har teten. Normalt vil det være helt naturligt, men det er særligt vigtigt for ham, nu hvor Venstre ligger så dårligt i meningsmålingerne og de konservative ser ud til at have overhalet dem. Så det er en sejr til Venstre, siger Joachim B. Olsen.

Regeringen presset på faglighed

Hidtil under coronapandemien har Mette Frederiksen og regeringen støttet sig til sundhedsmyndighederne og begrundet sine valg med, at det er det, der har været sundhedsfagligt mest forsvarligt.

Den holder ikke længere, mener Joachim B. Olsen.

- Regeringen står fagligt ikke så stærkt, som den har gjort tidligere. Vi er enormt langt fra kapacitetsgrænsen på sygehusene, og selv de mest optimistiske forudsigelser er blevet overgået. Alt tegner på, at det bliver bedre og ikke dårligere. Derfor står regeringen lidt svagt - flere og flere danskere mener, at de er overforsigtige.

Ifølge den politiske kommentator er der dog kun tale om en 'lille sejr' for oppositionen, idet de ikke har formået at overbevise regeringen og støttepartierne om, at der også skal åbnes for det liberale erhverv og for alle skoleelever. Dermed har Mette Frederiksen ikke givet sig mere end højst nødvendigt - men det vil stadig være Ellemann, der kan tage æren for den tidlige genåbning.

Mandag skal partierne forhandle om en større genåbning, og her forventes oppositionen at presse yderligere på for at fremskynde genåbningen af Danmark.