Joachim B: Fuser for Venstre

Socialdemokratiet ligger stadig over 30 procent, og Venstre kæmper stadig med at komme over 20 procent. Socialdemokratiet ligger altså til en fremgang på ca. fem procent point i forhold til valgresultatet, og Venstre til en ditto tilbagegang.

Der er ellers ingen tvivl om, at regeringen har en dårlig sag.

Regeringen har ødelagt et helt erhverv uden lovhjemmel og uden nogen opfordring fra sundhedsmyndighederne.

Den slags bør give anledning til bekymring på Christiansborg, og det har det i den grad også gjort.

Men man skal passe på med at forveksle de bekymringer, man har i den politiske boble på Christiansborg, med de bekymringer, man har i den virkelige verden.

Røde vælgere er mere bekymrede over den sundhedskrise, som covid-19 har afstedkommet, end de er over økonomien. Det er der meget, som tyder på, at medianvælgeren også er. I hvert fald er stillingen mellem rød og blå blok uændret. Rød blok har fortsat et forspring på ca. 10 procentpoint.

Minkene var jo døde alligevel

Når mange vælgere ikke er i oprør over regeringens håndtering af mink-sagen, så skyldes det, at regeringen jo havde et flertal til at slå alle mink i Danmark ned. Hvis regeringen havde været klogere og havde inddraget Venstre tidligere i processen, så havde regeringen også haft flertal til hastelovgivning. Men bundlinjen er, at minkerhvervet var dødsdømt. Resten er juristeri.

Selvfølgelig skal Venstre gå efter regeringen i minksagen. Men nogen knockout bliver minksagen ikke for regeringen. Det bliver højst et hak i tuden.

Venstres grundlæggende problem

Venstres problem er, at langt de fleste danskere grundlæggende er tilfredse med den måde, regeringen har klaret coronakrisen på. Modsat ved de ikke, hvordan Venstre ville have klaret krisen.

Derudover mangler Jacob Ellemann fortsat at brænde igennem med et politisk projekt, som kan overbevise vælgerne om, at en Venstre-regering er et bedre alternativ end en socialdemokratisk af slagsen.

Det, Venstre tilbyder, er små korrektiver til den politik, regeringen fører.

'HVORDAN FÅR JEG DET BEDRE, HVIS JEG STEMMER PÅ VENSTRE?'

Det er dét spørgsmål, vælgerne bevidst eller ubevidst stiller sig selv, og det har Ellemann endnu ikke givet noget overbevisende svar på.

