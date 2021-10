Uønskede hænder på lår og uønskede klap i rumpetten har givet Radikale Venstre store problemer i denne valgperiode.

Det kostede Morten Østergaard posten som partileder.

Det var også årsagen til, at partiets retsordfører, Kristian Hegaard, nedlagde sit mandat og tog sin afsked med folketinget.

Men det er ikke den eneste slags grænseoverskridende adfærd, som giver partiet problemer.

På det seneste har der udspillet sig en konflikt i folketingsgruppens absolutte top.

En konflikt som også handler om grænseoverskridende adfærd.

Joachim B: Grænseoverskridende adfærd og Radikale Venstre

Grænsehegn og pigtråd

Hvordan skal man håndtere de migranter og flygtninge, som ikke respekterer EUs ydre grænser, men som tværtimod overskrider dem, som en anden beruset Kristian Hegaard på et dansegulv?

Konflikten handler på overfladen om grænsehegn.

Skal EU lande, som f.eks. Grækenland, Ungarn og de baltiske lande, som grænser op til tredjelande, sætte hegn op for at holde migranter og flygtninge ude?

Hvis ja, må der så være pigtråd på det hegn? Og i givet fald, hvilken slags pigtråd?

Må pigtråden gerne effektiv eller skal hegnet have en karakter, så det i virkeligheden er overkommeligt at forcere og det dermed er overkommeligt at overskride EUs grænser?

Hør, hvordan Radikale selv mener, at et grænsehegn må se ud i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din foretrukne podcastapp. Vi har spurgt tre medlemmer af hovedbestyrelsen, om hvor afvisende hegnet må være.

Voksenbordet i dansk politik

Men konflikten i Radikales folketingsgruppe handler i virkeligheden om noget andet.

Den handler i sin kerne om, hvordan Radikale Venstre igen bliver et parti, som kan sidde med ved voksenbordet i dansk politik.

Hvordan radikale Venstre igen bliver et parti, som Socialdemokratiet eller Venstre kunne finde på at tage med i regering.

Eller sagt på en anden måde, hvordan bliver Radikale Venstre igen stuerene?

Halvfemserne er for længst slut. De stuerene i dag er de partier, som vil føre så en stram udlændingepolitik, som konventioner og internationale forpligtelser tillader.

Den tredje vej

På den ene side i konflikten står Martin Lidegaard (R)og partiets politiske ordfører, Andreas Steenberg (R).

De forsøger at justere kursen, så Radikale Venstre ikke længere bliver opfattet som et slapper-parti på linje med enhedslisten.

Sidst nævnte har udgivet en i øvrigt meget velskrevet bog Forbudt Kærlighed. Bogen gennmemgår dansk udlændingepolitik fra vedtagelsen af udlændingeloven i 1983 og til i dag. Fra verdens lempeligste udlændingepolitik til en af de strammeste.

Steenberg erkender, at de Radikale har været naive i udlændingepolitikken og at der er kommet for mange flygtninge til Danmark uden, at han på nogen måde omfavner den politik Socialdemokratiet og Venstre står for.

Han taler for en tredje vej mellem den slappe udlændingepolitik, som den yderste venstrefløj står for og den politik som føres af S og og de borgerlige partier.

Det er en meget svær position i en debat, hvor man nemt kan blive udstillet som en halalhippie af en venligboer, hvis man kritiserer den linie, som det brede flertal i folketinget fører.

Dumt

På den anden side i konflikten står partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen (R) og selvfølgelig selve inkarnationen af slap udlændingepolitik, Zenia Stampe (R).

I debatten den 5 oktober blev Sofie Carsten Nielsen konfronteret med, at Andreas Steenberg havde svaret - Ja selvfølgelig - i et interview med Altinget, hvor han blev spurgt, om det var den rigtige politik at bygge hegn og mure om Europa.

Sofie Carsten Nielsen sagde, at det var dumt sagt.

Det er altså ikke hverdagskost i dansk politik, at en politisk leder siger sådan, om noget partiets politiske ordfører har udtalt.

Det understreger med alt tydelighed, at der er en intern kamp i det Radikale Venstre.

Radikale Venstre har i sandhed svært ved at håndtere grænseoverskridende adfærd.