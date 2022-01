Joachim B: Han bliver testet fra start

- Det bliver en kæmpe opgave for Morten Messerschmidt at få genrejst DF.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

For nok har Messerschmidt fået et forholdsvist klart mandat fra DF's bagland, men:

- Det virker uundgåeligt, at der i den kommende tid vil være både menige DF'ere og folketingsmedlemmer, som melder sig ud af partiet.

- Morten Messerschmidt vil altså blive testet fra start, siger Joachim B. Olsen.

Sort sky

Samtidig hænger der en sort sky over Messerschmidts hoved.

- DF har nu en formand, som fortsat er tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk, og som senere på året altså skal ind og ud af retssale, lyder det fra Joachim B. Olsen, der tilføjer:

- DF har fortsat også det problem, at partiet ikke længere har nogen mærkesager for sig selv. S er drejet skarpt til højre i udlændingepolitikken, og Nye Borgerlige er i samtlige målinger større end DF.

- Partiet har altså fået hård konkurrence og skal nu overbevise vælgerne om, at de skal sætte deres kryds ved dem og ikke ved et af de andre udlændingekritiske partier.

- Men DF har nu også fået en formand, som har gennemslagskraft som få. Messerschmidt er en af de retorisk dygtigste politikere i dansk politik. Det er en klar styrke. Med Messerschmidt som formand bliver DF ikke usynlige.

- Der er maksimalt halvandet år til næste folketingsvalg. Med alle de interne og eksterne udfordringer, partiet står over for, er spørgsmålet, om det er muligt for Messerschmidt at få vendt skuden, siger Joachim B. Olsen.