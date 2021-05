Joachim B: Her er aftalens store taber

Nye Borgerlige står uden for nattens genåbningsaftale, som regeringen indgik med de øvrige partier i folketinget natten til tirsdag.

Skolebørn kan komme tilbage i klasseværelserne, den udskældte 30 minutters-regel på restauranter og barer er afskaffet, og lige om lidt kan danskerne igen spinne og kaste med vægte i fitnesscentrene.

Men Nye Borgerlige har stået uden for genåbningsaftalen, siden de overordnede rammer blev lagt tilbage i marts.

Det skyldes kravet om coronapasset, der er den gyldne nøgle til alle ovenstående aktiviteter. Og det risikerer partiet at tabe på, vurderer Joachim B. Olsen, der er Ekstra Bladets politiske kommentator:

- Folk er glade for, at samfundet åbner mere op, og så er der én, der er sur: Det er Pernille Vermund.

Coronapas begrænser

Joachim B. hæfter sig ved, at Pernille Vermund flere steder på sociale medier kalder aftalen for 'det rene vanvid'.

- Den her genåbning er noget, danskerne tager godt imod. Mange savner jo, at samfundet mere op, og det sker så nu.

- Vermund kommer til at virke mere og mere skinger. Hun taler til en mindre og mindre gruppe af utilfredse danskere, vurderer han.

Vermund forsøger at tale til en stemning i danskerne, der ikke er der, vurderer Joachim B. Foto: Jens Dresling

- Men taler hun ikke netop til de danskere, der oplever, at de fortsat er meget begrænsede på grund af coronapasset?

- Det er ikke fordi, at hun slet ikke taler til nogle. Men hun rammer ikke tonen her, fordi den overordnede følelse hos folk er, at det er dejligt, at der åbnes mere op, vurderer Joachim B.

To sejre

Imens statsminister Mette Frederiksen kan være glad for, at hendes plan om en gradvis genåbning efter påsken bliver fulgt, kan støtte- og aftalepartierne også noterer sig sejre:

- De får fjernet den der 30 minutters regel, som folk synes er dum. Alle børn vender nu tilbage til skolen, og det er især de to emner, der har været fokus på siden den sidste aftale, siger Joachim B.

- Jo, coronapasset er irriterende, men Vermund virker for skinger, når bagtæppet hos danskerne er, at det går i den rigtige retning.