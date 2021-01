Joachim B: Her er Ellemanns tre muligheder

Meningsmålingerne begraver i øjeblikket Venstre og Jakob Ellemann. Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen kommer her med sit bud på Ellemanns muligheder for at få partiet ud af krisen

Det er et voldsomt slag mod Venstres selvforståelse, at Konservative er større i meningsmålingerne. Venstre er det store borgerlige parti. Det er statsministerpartiet i blå blok.

Siden sidste ændring af grundloven i 1953 er der afholdt 24 folketingsvalg. I 17 af disse valg har Venstre været større end konservative.

Meningsmålinger på omkring 10 procent er fuldstændig uacceptabelt for et parti som venstre.

Ellemanns katastrofe-tal: - Hvis og hvis min røv var spids

Så hvad gør Ellemann lige nu?

Groft sagt har han tre muligheder:

1. Kovendingen

Man kan vende 180 grader. Har man taget beslutninger, som er meget upopulære blandt vælgerne og medlemmerne, så kan man lave beslutningerne om.

- Vi tog fejl. Vi laver det om.

Det er ikke en mulighed her. Ellemann kan ikke ændre holdning til en rigsret. Det vil han heller ikke, og det ville være utroværdigt. Venstres tilbagegang skyldes heller ikke kun beslutningen om at stille Støjberg for en rigsret.

2. Brutalitet

Fløjdannelse findes i alle partier. Når fløjene kan samarbejde, så er det en styrke. Når det ikke er tilfældet, så er det gift.

En strategi er derfor at gå brutalt til værks mod alle, som ikke bakker op om ledelsens linje. Det har Ellemann gjort mod Støjberg. Men han er ikke stærk nok til føre den strategi til ende. For eksempel kunne han ikke få hele gruppen til at gå i takt på spørgsmålet om ja til en rigsret.

Godt nok siger han, at han besluttede at fritstille gruppen. Men virkeligheden er nok nærmere, at han ikke havde noget valg. Det modsatte udspillede sig i den konservative gruppe, hvor ledelsen var stærk nok til at få de mest loyale Støjberg-støtter, Marcus Knuth og Nasser Khader, til at stemme ja.

3. Ride stormen af

Simpelthen vente på at det går over. Det er selvfølgelig en forenkling. Pointen er, at man ikke foretager sig noget drastisk. Man forsøger at tale politik og tale problemerne lidt ned.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

I virkeligheden tager man lidt fra alle strategier.

Men Ellemann forsøger først og fremmest at ride stormen af.

Det kan godt være klogt. Men på den lidt længere bane er det langt fra nok.

Venstres problem er nemlig først og fremmest, at der mangler et solidt politisk projekt. Et alternativ til S og noget, som kan samle og inspirere borgerlige vælgere.

Kommer det ikke i løbet af i år, så er det meget tvivlsomt, om Ellemann fortsat vil være det største dyr på savannen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se flere politiske analyser fra Joachim B. Olsen