Joachim B: Hvad nu Støjberg?

Det er vel verdens mindste overraskelse, at Inger Støjberg nu har valgt at forlade Venstre.

Men de fleste havde nok forventet, at hun havde meldt sig ind i enten Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige.

Det mest realistiske er nok også, at det kommer til at ske i fremtiden. Men Inger Støjberg trækker altså spændingen maksimalt ud.

Det er ikke en helt ufarlig strategi.

Støjberg lægger sin skæbne i Mette Frederiksens (S) hænder. Det er ikke helt utænkeligt, at statsministeren udskriver valg i løbet af sommeren eller efteråret, når det med sikkerhed kan fastslås, at Danmark er på vej ud af coronaens klør.

Selvom Inger Støjberg er en af de meget få politikere, som rent faktisk har en chance for at opnå genvalg som løsgænger, så er det ikke et scenarie, hun kan være interesseret i.

Støjberg står altså over for endnu et valg i den nærmeste fremtid. Skal hun i DF eller Nye Borgerlige?

Uanset hvad Støjberg gør, så står hun over for en rigsret, som kommer til at tage en meget stor del af hendes tid.

Katastrofe for Venstre

Det er en katastrofe for Venstre, at det er nået hertil.

Venstre har historisk været det store folkelige borgerlige parti. Ja, der været perioder, hvor det ikke var tilfældet. Sidste gang var i 1980’erne, men set over tid, så er Venstre det parti, som har kunnet samle borgerlige vælgere bredt.

Årsagen til det har været, at Venstre har kunnet rumme både liberale og konservative strømninger. Det er slut. I hvert fald for nu. Venstre folk vil sige, at det er noget sludder. Venstres politik har jo ikke ændret sig.

Men et partis troværdighed handler mindst lige så meget om de politikere, som repræsenterer partiet, som den handler om den nedskrevne politik.

Rimeligt eller ej, så har Støjberg været selve personificeringen af den nationalkonservative strømning i Venstre.

Det understreger en måling foretaget af Voxmeter, som viser, at hele 37% af Venstres vælgere er mindre tilbøjelige til at stemme på Venstre uden Inger Støjberg.

Eneste lyspunkt for Jacob Ellemann og Venstre er, at konflikten mellem Støjberg og Ellemann trods alt nu har nået sin konklusion.