Joachim B: Hvor er galimatias-Karsten?

Venstres gruppeformand og daværende skatteminister Karsten Lauritzen har i en ny bog kaldt den tidligere regerings forslag om en million elbiler i 2030 for 'galimatias'.

Det har han helt ret i.

Forslaget koster milliarder af kroner. Det mest tossede er, at ifølge Eldrup-kommissionen vil der i 2035 - altså blot fem år senere - være en million elbiler på de danske veje, uden at politikerne bruger en krone.

For at føje spot til skade kunne man få ti gange så stor en reduktion, hvis man i stedet brugte de samme penge på at reducere CO2 i industrien.

Men på trods af at Karsten Lauritzen har ret, ønsker han ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Mon ikke det skyldes, at det stadigvæk er Venstres politik?

Se videoen øverst i artiklen, eller lyt til Ekstra Bladets politiske podcast om netop 'galimatias'-målsætningen her.