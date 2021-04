Joachim B: Hvor længe vil I trædes på endnu?

Enhedslisten og Radikale Venstre lader sig gang på gang ydmyge.

Allerede sommeren 2019 blev fire topministre - udenrigsministeren, justitsministeren, finansministeren og udlændinge- og integrationsministeren - forelagt politiets efterretningstjenestes vurdering af, at det indebar en sikkerhedsrisiko for Danmark at lade de danske børn i syriske fangelejre forblive i Syrien. Børnene risikerede at blive radikaliserede.

Det har Ekstra Bladet afsløret torsdag.

Først i marts 2020 blev den information tilgængelig for regeringens støttepartier.

Men inden da havde medlemmer af Enhedslisten og Radikale Venstre på samråd og i folketingssalen spurgt flere af regeringens ministre, herunder udenrigsminister Jeppe Kofod (S), Justitsminister Nick Hækkerup (S) og statsminister Mette Frederiksen (S), om børnene netop ikke risikerede at komme til at udgøre en sikkerhedsrisiko for Danmark, hvis de blev Syrien.

Ministrene svarede udenom, selvom de altså på det tidspunkt var bekendt med, at det netop var PETs konklusion.

Regeringen delte altså ikke det bedste argument for at tage de danske børn hjem med deres nærmeste samarbejdspartnere.

Men man må også konstatere, at regeringens støttepartier finder sig i det. Jovist, de indkalder til samråd og puster sig op foran journalisterne.

Men mere er det ikke blevet til. I hvert fald ikke indtil videre.

