Joachim B: Hykleri er det!

Se analysen i vidoen øverst i artiklen

Midt i minknedslagtning, grundlovsbrud og traktordemonstration har regeringen fremlagt konkret politik.

Det mest bemærkelsesværdige ved regeringens udspil til en grøn skattereform er faktisk det, som ikke er med.

Nemlig en ensartet afgift på at udlede CO2. Ellers et redskab, som samtlige uafhængige økonomer, lige fra Klimarådet til vismændene, har anbefalet regeringen at indføre.

Regeringen foreslår i stedet at hæve energiafgifterne. Det vil sige afgifter på alle energiformer inklusive grøn energi. Her går regeringen også imod eksperternes anbefalinger. De har foreslået at sænke energiafgifterne, men er altså imod at indføre en målrettet afgift på CO2-udledninger.

Massiv kritik af grøn skattereform

Regeringen vælger at videreføre bundfradraget for at udlede svovl. Det stod ellers til at blive udfaset. Men det var de meget kede af på Aalborg Portland. Det går ikke.

Derudover handler udspillet om tilskud til virksomheder for at foretage investeringer over de næste par år. 116 procent vil virksomheder kunne fradrage. Altså direkte erhvervsstøtte.

Endelig indeholder udspillet en udvidelse af eksisterende puljer til energirenoveringer.

Udspillet betyder, at Danmark leverer to-tre procent af de reduktioner, som skal til for at opfylde 70 procent-målsætningen. Ambitiøst?

Regeringens undskyldning for ikke at indføre en ensartet CO2-afgift er, at det er kompliceret. Men hallo … Hvem sagde nogensinde, at det ville blive ukompliceret at nå 70 procent-målsætningen? Ingen! Regeringen har selv understreget, at det kommer til at kræve noget af hele samfundet at nå i mål i 2030.

Sandheden er den, at regeringen mangler politisk vilje. Det var også kompliceret at komme op med en model til Arne-pension. Men her havde regeringen den politiske vilje.

Når viljen mangler, skyldes det, at en CO2-afgift, selvom en sådan er den billigste måde at nå de største reduktioner, vil ramme industrien og dermed de socialdemokratiske kernevælgere.

Hvis dilemmaet står mellem at pisse egne vælgere af og nå 70% reduktion, så vælger regeringen altså ikke at prioritere reduktionen.

Det er klogt, hvis førsteprioritet er vælgeroptimering, men det udstiller regeringen som en, der er villig til at sige hvad som helst, når det er opportunt. I valgkampen var det særdeles opportunt for Socialdemokratiet at gå med på 70 procent-reduktion.

Hykleri, det er det.

Men hey … Sådan er politik.

