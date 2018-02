Joachim B. i infight med Dyne-Larsen

LA-profilen beskylder Lars Larsen for at tale med to tunger om skattebetaling

Lars Larsen har ikke meget tilovers for de rige danskere, der sparer penge ved at flytte i skattely.

De er nogle ’forrædere’, lod dyne-kongen for nylig forstå i et interview med BT.

Omvendt har Lars Larsen det helt fint med at betale sin skat – han nyder det ligefrem:

– Jeg elsker at betale skat. Jo mere, jo bedre, lød det fra Larsen, da han i januar modtog Den Berlingske Fonds Hæderspris.

Men ifølge Liberal Alliances erhvervsordfører, Joachim B. Olsen, skal ejeren og grundlæggeren af gigant-koncernen Jysk passe på med at komme for godt i gang.

Lars Larsen har nemlig været en central aktør i et massivt lobbyarbejde, der sikrer ham selv og familien en kæmpe skattelettelse.

Massivt lobbyarbejde

Jysk er således en af de velhavende, familieejede virksomheder, som står bag netværket Vækst i Generationer.

Gennem årelang og målrettet lobbyisme har netværket presset på, for at arveafgiften for landets familieejede virksomheder sænkes mærkbart.

Dermed sparer disse familier – og ikke mindst Lars Larsen – store millionbeløb, når virksomhederne skal overdrages til næste generation.

På den baggrund mener Joachim B. Olsen, at Lars Larsens skattely-angreb klinger noget hult.

– Lars Larsen har langet meget hårdt ud efter udlandsdanskere for ikke at betale skat i Danmark. Han lobbyer samtidig intensivt for, at han ikke skal betale arveafgift, som almindelige danskere skal. Det synes jeg ikke rigtig hænger sammen, siger Joachim B. Olsen til Ekstra Bladet.

Det er da også et faktum, at arveafgiften for almindelige danskere lyder på 15 procent, hvis arven tilfalder ’den nærmeste familie’. Mens det er lykkedes for Lars Larsen og co. at få sænket afgiften for de familieejede virksomheder fra 15 til fem procent over tid.

Svimlende beløb

Jysk-grundlæggeren har fortalt til Midtjyllands Avis, at 90 procent af koncernen skal gå i arv til hans to børn.

Statskassen kommer dermed til at gå glip af et svimlende beløb, når Lars Larsens plan for et generationsskifte er endeligt på plads – og han slipper med en arveafgift på ned til fem procent fremfor 15.

Siden Lars Larsen åbnede sin første sengetøjsbutik i 1979, er imperiet ekspanderet eksplosivt.

I dag er antallet af Jysk-butikker vokset til over 2500 i 49 lande, og den karismatiske jyde har desuden opkøbt en række selskaber inden for salg og produktion af møbler, golf, restauranter, bilproduktion og boligindretning.

Og det går strygende. Tidligere på måneden kunne Lars Larsen i en pressemeddelelse fortælle, at omsætningen for regnskabsåret 2016/17 i Lars Larsen Group, der er paraply for alle virksomhederne, blev rekordhøj og endte på 30 milliarder kroner, hvilket gav en indtjening på 3,4 milliarder kroner før skat.

Kompliceret proces

Pengene ryger ned i hans i forvejen meget velpolstrede pengetank. Børsen opgjorde i 2017 formuen til 28,8 milliarder kroner, så der bliver rigeligt for Lars Larsen at give videre til hans børn, når det planlagte generationsskifte kommer.

Lars Larsen har allerede videregivet en del værdier i selskabet til børnene Mette og Jacob og fire børnebørn, men deres ejerdel giver i dag ingen indflydelse i koncernen. Dyne-kongen sidder selv fortsat på 100 procent af de stemmegivende aktier, hvilket betyder, han fortsat har fuld kontrol over sit imperium.

Når han en dag vælger at videregive dem til sine børn i et generationsskifte, så vil der skulle betales arveafgift af markedsværdien af aktierne, og her vil en lempelse på op til ti procentpoint af arveafgiften betyde, at dyne-kongen slipper for at betale et meget stort millionbeløb til statskassen.

Præcis hvor meget er uvist. Et generationsskifte er en kompliceret proces med flere forskellige muligheder i forhold til skat– og ejerstruktur.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Jysks pressetjeneste for at få en kommentar fra Lars Larsen til kritikken fra Joachim B. Olsen.

Men her er meldingen, at Lars Larsen ikke har nogen kommentarer, da han er bortrejst.