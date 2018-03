Joachim B. i krydsild: - Jeg var et bæst

Den afdøde videnskabsmand Stephen Hawking lavede for to år siden en af de mest læste, og nu forsøger Liberal Alliances Joachim B. Olsen sig i samme disciplin onsdag aften. På hjemmesiden Reddit stiller han op under brugernavnet 'Dansendekuglekaster' til en AMA - Ask Me Anything - hvor brugerne kan spørge ham om alt mellem himmel og jord.

Joachim B. Olsen med et billede, der bekræfter, at det er ham, som svarer på spørgsmålene.

Og der er gang i spørgelysten. Joachim B. er blevet spurgt ind til alt fra Burkaforbud til intelligente venstrefløjspolitikere. Et af spørgsmålene omhandlede også den tidligere kuglestøders ministerdrømme.

Hvis du kunne oprette et helt nyt ministerium med dig som dets minister, hvad skulle det så være ministeriet for?

- Jeg synes ikke, der er brug for flere ministerier, men for færre. Hvis jeg skulle være minister, så kunne jeg godt tænke mig at være beskæftigelsesminister.

En anden bruger havde lidt insiderviden:

Min tidligere samfundsfags-lærer på gymnasiet nævnte flere gange at du spiste en hel pakke rugbrød med en pakke kalkunpålæg til i frokostpausen (Tror det var i din gymnasietid). Er det sandt?

- Ja. Jeg var et bæst.

Når det gælder disciplinen bænkpres, som mange kender fra fitnesscentret, så tyder noget dog på, at Joachim B. stadig er lidt af et bæst, da han afslører, hvor meget han kan løfte:

How much do you bench, brah?

- Jeg er lidt ude af form nu. Jeg kan bænke 175-180 kg. Jeg sigter på 190-200kg i august. Jeg bænkede 195kg i marts 2017.

Joachim B. Olsen som aktiv. (POLFOTO)

Og naturligvis har spørgsmålene også kredset om måske kommende storkonflikt:

Hej Joachim. Hvad er din personlig holdning til de nuværende overenskomstforhandlinger?

- Jeg synes, det er helt legitimt at offentligt ansatte kæmper for højere lønninger. Men jeg synes, at den personlige kritik, som nogle af de faglige organisationer kommer med i forhold til Sofie Løhde er usaglig. Hun kæmper også for et legitimt synspunkt.

Joachim B. afslører også, at han ikke giver meget for den amerikanske præsident Donald Trump:

Lars Seier synes Trump er exceptionelt god. Hvad synes du?

-Jeg synes, Trump er en klaphat.

Vil legalisere stoffer

Joachim B. Olsen har også i et par svar kommet med hans noget kontroversielle holdning til euforiserende stoffer:

Hvad syntes du selv din mest kontroversielle holdning er?

- Min holdninger til euforiserende stoffer. Lad mig slå fast, at euforiserende stoffer er farlige og at man løber en risiko, når man tager dem. Men krigen mod stoffer har været en katastrofe, som har gjort langt mere skade end gavn. Man har simpelthen valgt en strategi, som er dømt til at slå fejl og endda gøre problemerne større. Det er et klassisk eksempel på, at man politisk går til et problem med følelserne, istedet for hjernen. Det er ret tragisk.

På hvilke fronter deler du ikke selv samme holdning som partiet?

- Hvis jeg skulle formulere partiets politik fra bunden, ville den selvfølgelig se helt anderledes ud. Men jeg kan ikke lige komme på et område, hvor jeg ikke synes partiet trækker i min retning i forhold til status quo. Jeg vil nok længere personligt på de fleste områder end partiet. Fx går jeg ind for en komplet legalisering af euforiserende stoffer, jeg er nok en del mere rindalistisk og jeg ville nok også gå lidt videre i forhold til skattepolitkken, hvis jeg selv bestemte.

Hvad er din holdning til legalisering af hash? Kan man blive inspireret af den portugisiske model, og evt. andre?

- Jeg går ind for en legalisering af det hele :) I forhold til, hvilken model der er mest velfungerende, så har jeg ikke så stærke holdninger til det.

Her er nogle af de andre spørgsmål:

Har du altid vidst du ville være politiker, eller gav anledning til at du besluttede dig for at gå ind i organiseret politik?

- Jeg har altid interesseret mig meget for politik. Men indtil jeg var 30 år var atletik min prioritet nummer 1,2 og 3. Da jeg stoppede med atletik kom jeg i forbindelse med Anders og jeg blev fuldstændig optændt af det politiske projekt. Det har jeg aldrig fortrudt.

Påvirker de ekstremt nedladende og personlige angreb dig det mindste? Mange er på sociale medier, meget uhøflige omkring din person, og anerkender ikke dine politiske kompetencer, som man uanset politisk ståsted bør anerkende at du besidder.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det slet ikke påvirkede mig. Jeg er blevet mere opmærksom, når jeg er ude i det offentlige rum. Jeg kigger mig lidt over skulderen. Men selve kommentarerne på sociale medier rører mig ikke.

Hej Joachim B. Olsen. Hvordan har du det med, at meget af regeringens politik er domineret af et parti, som ikke ønsker at påtage sig regeringsmagt? Og har du, og muligvis LA, nogen holdning til, om i skal indgå i enten fler- eller mindretals regering med DF igen?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, DF reelt skal søge regeringensmagten. Når man er det største parti i blokken, så forpligter det. Det kræver naturligvis, at man villig til kompromisser og til at tage svære beslutninger.

Hvem er den mest intelligente venstrefløjs-politiker du kender?

- Der er mange på venstrefløjen, som jeg har meget respekt for. Martin Lidegård, Mattias Tesfaye, Pelle Dragsted og Mette Frederiksen, som jeg havde et godt samarbejde med, da hun var beskæftigelsesminister.

Hvordan vil du gerne blive husket af den danske befolkning når du en dag bliver gammel?

- Det går jeg faktisk ikke så meget op i. Det betyder mere for mig, hvordan mine børn husker mig.

Hvordan kan man som liberal støtte et burkaforbud?

- Det mener jeg heller ikke man kan. Jeg er stærk modstander af Burka. Jeg synes, det er udtryk for et middelalderagtigt kvindesyn, men jeg mener ikke, at et forbud er den rigtige løsning. Nogle gange støder principper og virkelighed sammen. Men i det her tilfælde mener jeg klart, at principperne vejer tungest og derfor kommer jeg også til at stemme imod et forbud.

Hvilke personlige politiske holdninger ser du selv som dine mest venstreorienterede holdninger?

- Jeg har en personlig holdning om, at der burde være kantiner i alle folkeskoler. Jeg mener, at det ville være et effektivt redskab til at sikre, at alle børn fik mindst et sund måltid mad om dagen. Jeg tror det ville hjælpe på koncentrationen i skolen.

Har du selv været vidne til handlinger blandt dine kolleger, hvor du tænkte at det var på grænsen til korruption eller direkte korruption?

- Nej, det har jeg helt ærligt ikke.

