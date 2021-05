Joachim B: Ikast trækker nitten

Det mest sandsynlige scenarie er, at der ikke kommer noget nyt udrejsecenter og at udrejsecenteret for kriminelle afviste asylsøgere derfor bliver liggende på Kærshovedgård i Ikast Kommune. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

I aften kl. 19 sætter regeringen sig ned med flere af Folketingets partier samt Inger Støjberg for at finde ud af, om der kan skabes enighed om et alternativ til Langeland som placering af et nyt udrejsecenter for afviste kriminelle asylsøgere.

Det kan der efter alt sandsynlighed ikke.

Forargelse og begejstring

Forargelsen ville ingen ende tage, da den tidligere regering og Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2019 præsenterede øen Lindholm som nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge.

Politikere fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre nærmest faldt over hinanden i deres iver efter at udtrykke deres forargelse over, at de blå partier kunne finde på at realisere Dansk Folkepartis hedeste drøm, nemlig at afviste asylsøgere skulle sendes ud på en øde ø.

Modsat var det svært for Dansk Folkeparti at skjule deres begejstring over forslaget. DF's Martin Henriksen kunne næsten ikke tro det, da Inger Støjberg præsenterede ham for idéen, så glad skulle han efter sigende være blevet. DF har altid været glad for symboler, og når det kom til Lindholm, så nærmest drev symbolikken ned ad væggene.

For eksempel hed Færgen til Lindholm Virus på grund af øens funktion som forskningscenter i virussygdomme og Lindholm var også efternavnet på Dansk Folkepartis mangeårige højt respekterede partisekretær, Poul Lindholm, også kendt internt i DF som Poul Blod på grund af hans evne til at banke DF'ere, som trådte udenfor partilinjen, på plads.

Løsningen kunne næsten ikke blive mere perfekt.

Bekæmp symboler med symboler

Den tidligere partileder for Radikale Venstre, Morten Østergaard, vandt i overlegent stil konkurrencen i afstandstagen til forslaget ved at iklæde sig våddragt og for åbne kameraer svømme de 3,5 km fra Lindholm til Kalvehave. Svømmeturen var, ifølge Morten Østergaard (RV), en protest mod den tidligere regerings symbolpolitik i udlændingepolitikken.

Symboler skulle åbenbart bekæmpes med symboler.

Socialdemokratiet fedtspillede i debatten om Lindholm. I forbindelse med finanslovsdebatten stemte S gult til et forslag fra Radikale Venstre, som ville fratage projektet dets finansiering.

Verdens mest forudsigelige shitstorm

Efter den knusende valgsejr blev det indskrevet i forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier, at der skulle findes et nyt udrejsecenter til erstatning for det nu skrottede Lindholm.

Men ingen af støttepartierne havde nogen ide om, hvor det så skulle ligge. Støttepartierne vidste kun, at det ikke skulle ligge på Lindholm. De havde altså kun en ikke-løsning og det har ikke ændret sig.

Det var forudsigeligt, at regerings forslag om at placere det nye udrejsecenter på Langeland vil ende i en shitstorm fra øens beboere og at støttepartierne ikke vil kunne sidde protesterne overhørigt.

Mon ikke det ender med, at Kærshovedgård fortsætter med at være udrejsecenter for afviste kriminelle asylansøgere.

Alt i alt virker det som den letteste beslutning for både regeringen og støttepartierne.