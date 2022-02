Joachim B: Kæmpe nederlag

Løsladelsen af Lars Findsen er et kæmpe nederlag for Anklagemyndigheden, der måske ikke har så stærk en sag, lyder det fra Joachim B. Olsen

- Et kæmpe nederlag for Anklagemyndigheden.

Sådan lyder reaktionen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Reaktionen kommer på baggrund af, Østre Landsret løslader tidligere spionchef Lars Findsen. Dermed omgøres en tidligere afgørelse fra Københavns Byret.

Det ser i Joachim B. Olsens øjne ud, som om Anklagemyndigheden måske slet ikke har så stærk en sag mod Lars Findsen.

- Når de rejser sigtelse mod landets chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, bør sagen være helt vandtæt, men noget tyder på, at den ikke er det, siger han.

Mette og regeringen

I de seneste dage har flere tidligere topembedsmænd offentligt kritiseret regeringens håndtering af hele sagen.

- Hvor stiller dagens afgørelse regeringen?

- Hverken værre eller bedre. Det er Anklagemyndigheden, der har valgt at rejse tiltale, og det skal regeringen jo ikke blande sig i. Kritikken går på deres håndtering af hele sagen indtil Findsens hjemsendelse.

Udenlandsk hensyn

Sagen har vakt opsigt i udlandet, og det gør dagens afgørelse endnu værre ifølge Joachim B. Olsen.

- Men skal Anklagemyndigheden tage hensyn til, hvad folk i andre lande tænker inden de rejser sigtelse?

- Han er jo sigtet for at forbryde sig mod staten. Så her skal de altså gøre sig ekstra, ekstra umage, inden de rejser sigtelse.

Den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste blev anholdt 8. december om formiddagen i Københavns Lufthavn. Siden da har han været frihedsberøvet af Københavns Byret.

Trods løsladelsen finder Landsretten dog, at der en begrundet mistanke om, at Lars Findsen har overtrådt en sjældent anvendt paragraf i straffeloven om at røbe statshemmeligheder.