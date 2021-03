Joachim B: Kofods tre redningskranse

Jeppe Kofod kæmper for sit politiske liv. Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen forklarer her, hvad der skal til for, at han overlever som udenrigsminister

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har aldrig været mere upopulær blandt regeringens støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Udenrigsministerens gamle sag om sex med en 15-årig pige til et DSU-arrangement har gjort livet svært for ham under hele MeToo-debatten, og i maj 2020 fik han en næse i en sag om ubrugelige respiratorer, som han som 'en hjælp' sendte til Italien, da covid-19 hærgede det sydeuropæiske land.

Mandag aften har Ekstra Bladet så afsløret, at regeringen blev i efteråret blev informeret af FE om, at Islamisk Stat har etableret børneafdelingen 'Kalifatets Løveunger' i den syriske fangelejr al-Hol, hvor danske børn befinder sig. Enhver tvivl om, at Islamistisk Stat går målrettet efter at hverve børnene, synes derfor at smuldre.

Jeppe Kofods ministerpost hænger lige nu i en tynd tråd.

Hvis han skal gøre sig forhåbninger om at undgå at blive væltet af regeringens støttepartier, så skal der ske mindst én af følgende tre ting:

1) Børnene er ikke i fare

Jeppe Kofod skal på en eller anden måde formå at overbevise støttepartierne om, at de danske børn i fangelejrene i Syrien slet ikke er i så stor fare, som Ekstra Bladets afsløringer giver indtryk af.

Men det bliver en svær øvelse. Ekstra Bladets afsløringer er veldokumenterede. De hviler på læk af vurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste.

2) Løsninger på bordet

Jeppe Kofod skal gøre noget aktivt for at beskytte de danske børn i fangelejrene i Syrien.

Det kunne eksempelvis være at få de danske børn hjem eller indgå en aftale med de kurdiske myndigheder om, at børnene i fangelejrene bliver beskyttet fra Islamisk Stat.

Ingen af delene er dog noget, regeringen har udtrykt noget ønske om.

3) Mor Mette griber ind

Statsminister Mette Frederiksen skal selv gå ind i sagen ved for eksempel at indkalde partilederne for støttepartierne og forsøge at overbevise dem om, at de ikke skal vælte Kofod.

Hvis Mette Frederiksen bruger sin egen politiske kapital, kan hun måske redde sin udenrigsminister. Men det er naturligvis en risikabel strategi for statsministeren. Hvis det mislykkedes, så er nederlaget endnu større for regeringen, fordi det vil klæbe til Mette Frederiksen personligt.

De næste to uger bliver altså afgørende for, om det her 13 år senere alligevel er børn, der ender med at vælte Jeppe Kofod.

