Joachim B: Kommunalpolitisk hall of shame 2020

Corona har ikke været det eneste, som har kunnet trække forsider i 2020.

Året har været fyldt med historier om borgmestre, som i bedste fald har ageret i moralske gråzoner og i værste fald har brudt lovgivning.

Bykonger i borgmesterslæder

Borgmestrene i Rødovre og Ishøj, Erik Nielsen (S) og Ole Bjørstorp (S), kan godt lide store og dyre biler. Det er der ikke noget galt i. De kan bare endnu bedre lide, at skatteborgerne betaler for dem. Det er der noget galt i. Begge herrer tilhører ellers den del af befolkningen med de fem procent højeste indkomster og har gjort det i årtier. Alligevel omgik de reglerne og fik skatteyderne til at betale for luksusbiler.

Begge er færdige i kommunalpolitik.

Det socialdemokratiske bagland i Ishøj vragede Ole Bjørstorp som spidskandidat efter Ekstra Bladets afsløring af sagen.

Respekt for det.

Bykonge afsløret: Skattebetalt bil til hjemmet

Det vigtigste i et demokrati er ikke, at vi vælger vores ledere. Det vigtigste er, at vi kan fravælge dem.

Erik Nielsen valgte selv ikke at genopstille i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer af hans skatteyderbetalte Mercedes 350 GLC, som han brugte til at fragte sig 850 meter fra sit hjem til rådhuset.

Mercedes-borgmester afsløret: Her får han kolde fødder

Ferrari-viceborgmesteren

En anden socialdemokrat, som rigtig godt kan lide store biler, er Lyngby-Taarbæks viceborgmester, Simon Pihl.

Tre måneder efter han som formand for kommunens byplanudvalg havde udstedt et skøde på en 7200 kvm stor grund til Ferrari-importøren Johnny Laursen kørte Simon Pihl selv rundt i en leaset Ferrari til 5,2 millioner. Problemet var, at det var på vilkår, som ingen andre almindelige borgere kunne komme i nærheden af.

Ifølge Simon Pihl var hele miseren hans kones skyld. Charmerende!

Solgte grund til bilkonge: Så kørte viceborgmester Ferrari

Øreslikkeren

Om Frank Jensen (S) kan lide dyre biler, vides ikke. Men han kan lide kvinder. Det er helt forståeligt. De er altså også dejlige. Men inden man slikker dem i øret og kysser dem på halsen, skal man være sikker på, at de er med på den.

Det glemte Frank et par gange eller ti og det kostede ham til sidst overborgmesterposten i København.

Giftigt møde: Beskidt spil om Frank Jensen-exit

Boligspekulanten

En anden borgmester, som har prydet Ekstra Bladets forsider, er Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K).

Han har tordnet mod kortsigtet boligspekulation på Frederiksberg. Samtidig 'flippede' han selv dyre lejligheder og tjente på kort tid godt 11 millioner skattefrit.

Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner

Udsigt til Lillebælt

Den sidste sag er dugfrisk fra trykkeriet.

Fredericias borgmester, Jacob Bjerggaard (S), har ved en beklagelig 'fejl' i kommunen fået fingrene i en af de mest attraktive byggegrunde i kommunen med udsigt til Lillebælt. Borgmesteren havde godt nok kun afgivet et mandligt bud, men stik mod reglerne fik borgmesteren grunden for næsen af borgerne Tina og Palle Cortzen.

Bjerregaard stoppede, inden Ekstra Bladets historier kom ud, som borgmester for at blive 'director' i det skandaleombruste kommunikationsfirma Advice. En titel så fornem, at kun 24 andre i Advice har den. Advice var det kommunikationsfirma, som hjalp med at sværte konkurrenten Bios til i kampen om at vinde udbuddet om ambulancekørsel i Region Syd.

Borgmester trak sig i går: 'Fejl' i kommunen skaffede ham luksusgrund

Til næste år skal der være kommunalvalg. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at langt de fleste byrødder er ildsjæle, som arbejder benhårdt på at gøre deres kommuner til et bedre sted for borgerne.

Derfor må vi håbe, at vi får færre kommunalpolitiske møgsager i fremtiden.

De svækker tilliden til det kommunalpolitiske system. Det er ingen tjent med.

