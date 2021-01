Joachim B: Løkke alene i verden

Ekstra Bladets politiske kommentator er sikker på, at mange tilmelder sig Løkkes ’politiske netværk’, men han tvivler på, det ender med et parti

Lars Løkke Rasmussen vil hellere sidde på forsædet i en lille bil end på bagsædet i en stor. Det sagde han i 'P1 Debat' tidligere i dag. Han vil altså hellere være formand i et lille parti end have en mindre rolle i Venstre.

Spørgsmålet er, om han overhovedet kommer til at sidde på forsædet i noget større end en elektrisk bil i Tivoli?

Løkke har ikke kunnet klare at miste magten. Det er tydeligt.

Han har meldt sig ud af Venstre, og nu har han altså lanceret det, han kalder ’et politisk netværk’.

Det er en prøveballon for at se, om han kan få nok opbakning til at skabe et nyt parti.

Virker halvhjertet

Det virker, som om Løkke prøver at holde sig tæt på nødudgangen. Hvis det viser sig, at der ikke er den nødvendige opbakning til et Løkke-parti.

Der er en del, som tyder på, at det er tilfældet.

Ingen er gået med ham. Ingen i Venstres folketingsgruppe eller markante baglandsfolk er gået med ham.

Heller ikke Jens Rohde (R) og Martin Lidegaard (R), som ellers tidligere på året virkede, som om de godt kunne være på vej væk fra Radikale Venstre, er gået med ham.

Søren Pind (V) vil heller ikke med. Selv Simon Emil Ammitzbøll, som ellers ikke er bleg for at kaste sig ud i nye politiske projekter, har sagt nej tak.

Mangler organisatoriske evner

Når mange ikke tror på, at Løkke kan få et politisk parti ud over rampen, handler det ikke så meget om hans politiske budskaber. De politiske budskaber er der nok klangbund for i en pænt stor del af befolkningen, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis flere tusind melder sig til hans politiske netværk de første dage.

Det handler mere om Løkkes leder- og organisatoriske evner. Dem har mange, som kender ham godt, ikke den store tillid til.

Løkke har brændt mange broer i sin karriere. Der er mange, som har kæmpet indædt for ham, men som har følt, at Løkke ikke var der for dem, da de havde brug for det.

Ovenstående skulle være en væsentlig del af forklaringen på, at ingen etablerede navne er gået med Løkke.

Der findes dog masser af dygtige mennesker uden for Christiansborg, som har evnerne. Det er der ingen tvivl om.

Spørgsmålet er, om Løkke har evnerne og energien til at organisere alle de mennesker. Det er noget helt andet end at tale om de store linjer i dansk politik.

Jeg tvivler på det.