Joachim B: Løkke er gaven, der bliver ved med at give - til sig selv

175 kvadratmeter nyistandsat lejlighed med udsigt over Nyhavn og et stenkast fra Kongens Nytorv til 10.000 kroner i leje om måneden.

En leje, som ifølge eksperter svarede til cirka halvdelen af markedsværdien, da Lars Løkke Rasmussen flyttede ind i 2012.

Hvad er problemet? Det er stærkt kritisabelt, hvis Løkke udnyttede sin position som statsministerkandidat til at opnå privatøkonomiske fordele.

Lad mig give et eksempel:

Løkkes udlejer var ejendomsselskabet Jeudan.

Skattelovgivningen på ejendomsområdet er mildest talt kompleks. Jeg var selv skatteordfører fra 2015-2019. Skatteministeriet havde i de år mange ønsker til at ændre lovgivningen på ejendomsområdet. Dengang mente Skatteministeriet, at der var skattehuller, som skulle lukkes. Men de forslag blev banket ned af Løkkes regeringer.

Det er der i sig selv ikke noget galt med.

Men når det viser sig, at regeringens leder har en aldeles lukrativ lejekontrakt med et ejendomsselskab, så kan man sætte spørgsmål tegn ved, om der var andre grunde end politiske til, at regeringen ikke ønskede at følge skatteministeriets anbefalinger.

Korruptionsvagt: 'En Løkke-classic'

Det skal ikke bare se ud, som om det går rigtigt til i politik. Det skal gå rigtigt til.

Den nye afsløring sår altså endnu engang tvivl om Løkkes privatøkonomiske interesser.

Man må efterhånden snart konkludere: Løkke er gaven, der bliver ved med at give – til sig selv.

Løkke: Rigtig god husleje