Joachim B: Løkkes lange vej tilbage

Løkke har nu endelig fremlagt konkret politik. Det skal han have ros for. Men vejen til succes for Løkke og Moderaterne er alligevel blevet længere. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Noget af det farligste for et nyt midterparti er at fremlægge konkret politik.

Det lærte Ny Alliance tilbage i 2007.

Vælgerne strømmede til det nye parti, indtil det gik op for dem, hvad partiet rent faktisk stod for. Så forvandt de hurtigt igen.

Der er nemlig den særlige egenskab ved nye midterpartier, at så længe de ingen politik har, så tror vælgerne, at lige præcis deres mærkesag nok også er det nye partis mærkesag.

Når den illusion brister, forsvinder vælgerne igen.

Men et parti skal selvfølgelig have en politik. Et politisk parti uden politik er som et supermarked uden varer på hylderne.

Nu har Løkke så fremlagt noget politik. Det skal han have ros for.

Borgerpligt

Han vil f.eks. indføre en borgerpligt for unge mennesker. De skal ud og gøre gavn på landets plejehjem og andre steder i samfundet. Formålet er at styrke sammenhængskraften.

Sammenhængskraften er det magiske ord i dansk politik, som kan bruges til at forsvare stort set al politisk regulering. Hvis skatterne sænkes, så ryger sammenhængskraften. Hvis udlændingepolitikken lempes, så ryger sammenhængskraften, hvis vi ikke lukker uddannelser i København og flytter dem til provinsen, så ryger sammenhængskraften.

Yderligere argumentation er ofte ikke nødvendig.

Den er Løkke nu også med på. Unge mennesker skal tvinges til at bruge seks måneder i samfundets tjeneste, ellers ryger sammenhængskraften.

Men det betyder ikke, at det er et dårligt forslag rent stategisk. Der er helt sikkert et publikum for den slags forslag.

SU omlægges til lån

Lars Løkke vil omlægge SU på kandidaten til lån og indføre et særligt uddannelsesfradrag for nyuddannede studerende, således at de holdes økonomisk skadesfri, hvis de altså arbejder og dermed betaler skat i Danmark.

De økonomiske vismænd har tidligere foreslået noget lignende. Det er på mange måder et modigt forslag.

Det skal forstås på den måde, at SU'en er et af de områder, hvor der ikke er blevet lavet større reformer i mange år. Staten bruger lige så mange penge på SU, som staten bruger på at drive universiteterne.

Hvis der var hemmelige afstemning i Folketinget, tror jeg, at der kunne samles et flertal for Løkkes SU-forslag. Men ingen partier tør tage fat på en større reform af SU-systemet, af frygt for at miste unge vælgere i titusindvis.

Det turde Løkke heller ikke selv, da han var statsminister. Så man kan indvende, at modet på dette område indfinder sig lidt sent.

Omlægning af personskatten

Løkke vil sænke skatten for de mindste indkomster ved at øge det jobfradrag, hans egen VLAK-regering indførte, og så vil han reelt sænke topskatten fra 15 til ti procent. Dog skal topskatten stadig være 15 procent for indkomster på en million kroner og derover.

Finansiering kommer ifølge partiet senere.

Den radikale trussel

Løkke kommer med mere politik lige om lidt.

Lige nu er den største trussel for Løkke og co., at Radikale Venstre har lagt sig præcis samme sted som Moderaterne. Radikale taler også om en regering hen over midten.

Idéen om en regering hen over midten er en illusion. Det kommer ikke til at ske. Men det ændrer ikke på, at idéen er populær hos mange danskere.

Nu skal Løkke dele idéen med Sofie Carsten Nielsen. Det er selvfølgelig et problem for ham. Derfor er vejen til Folketinget også blevet lidt længere for Løkke.

Men Løkke skal man aldrig undervurdere.

