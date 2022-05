Joachim B: Meget vildt

Det er udefra set mærkeligt og et stort tab for Mette Frederiksen, at Nick Hækkerup har valgt at stoppe som justitsminister, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Nick Hækkerup (S) sendte søndag aften chokbølger igennem Christiansborg, da han på Facebook meddelte, at han stopper som justitsminister til fordel for posten som direktør i Bryggeriforeningen.

En beslutning, der af Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, bliver beskrevet som 'meget vildt.'

- Han har været en meget driftsikker justitsminister, som dygtigt har ført regeringens politik ud i livet, lyder det fra Joachim B. Olsen, der fortsætter:

- Det er en mand, der har haft succes på sin post og aldrig rigtig været i voldsomt stormvejr. Set udefra er det mærkeligt, at han skulle foretrække en post som direktør for Bryggeriforeningen, der 'ikke er en af de helt store', fremfor at sidde som en ret succesfuld jusitsminister.

Joachim B. Olsen peger dog på en sag, der endnu ikke er afsluttet, som Nick Hækkerup i kraft af sin rolle som justitsminister har været en del af. Nemlig FE-sagen, som du kan få et overblik over her.

- Det er lidt underligt, at han stopper, før den sag for har fået sin afslutning, vurderer Joachim B. Olsen.

Foto: Emil Agerskov

Nick Hækkerup har siden 2019 haft posten som justisminister. Men når det kommer til ministerposter er CV'et langt for Hækkerup, der blandt andet også har en fortid som sundhedsminister og forsvarsminister.

Og det er da også et tab for Mette Frederiksen og regeringen, at Hækkerup stopper, vurderer Joachim B. Olsen

- Det er helt klart et tab for Mette Frederiksen, at en driftsikker og erfaren på ministerholdet stopper for at sælge øl, siger han.

Ifølge Joachim B. Olsen kan et bud på årsagen til tilbagetrækningen være, at Nick Hækkerup næppe havde udsigt til at få en mere magtfuld ministerpost, såsom finansminister eller statsminister og formand for socialdemokratiet, og han har derfor opnået det ypperste han kunne inden for dansk politik.