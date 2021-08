Joachim B: Messerschmidt bør trække sig

Morten Messerschmidt er fredag blevet idømt seks måneders betinget fængsel, efter at han har været tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk i forbindelse med DF's sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Messerschmidt har allerede anket dommen, men konsekvensen bør alligevel være klar.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentar Joachim B. Olsen.

- Han bør trække sig. Det vil være klogest, hvis det bliver hans eget valg, siger Joachim B. Olsen.

Selvom han nu har anket dommen, er det en stor møgsag for Dansk Folkeparti og Messerschmidt.

- Rent politisk er det et mareridt for Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Nu har han anket dommen, og det vil afføde mange nye spørgsmål. Det er alvorligt, og det en virkelig skidt sag for Dansk Folkeparti, siger Joachim B. Olsen.

Minder om Mogens Glistrup

Joachim B. Olsen har selv siddet i Folketinget med Messerschmidt og har et indgående kendskab til den karismatiske politiker.

- Jeg har kendt ham gennem mange år. Han er ubestrideligt et talent med ordet i sin mund. Han har en utrolig stor viden, og det er en mand, som alle frygtede. Han er en karismatisk politiker, og det har vælgerne jo også belønnet ham for at være.

- Men det er jo også en mand med et utroligt stort ego. Man kan sætte ham lidt i bås med Mogens Glistrup nu. Der er nogle åbenlyse ligheder. Det sker nogle gange for de her flamboyante politikere. De har lidt svært ved at styre det og kommer for højt op, og så er der også langt at falde.

Mogens Glistrup var stifteren af Fremskridtspartiet, og han repræsenterede partiet i Folketinget fra 1973 til 1990. I 1983 blev han dog dømt for skattesnyd, hvilket kostede ham en dom på tre års fængsel.