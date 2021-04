Joachim B: Messerschmidt bralrer bare løs

Det er en farlig strategi for Morten Messerschmidt at være så offensiv i forsvaret af sig selv i offentligheden. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Måske skulle Morten Messerschmidt overveje at gentage sætningen 'Jeg afventer resultatet af retssagen' i stedet for at agere forsvarer for sig selv i offentligheden.

Man må sige, at Morten Messerschmidt ikke dukker nakken. Han er gået all in i forsvaret af sig selv i forbindelse med tiltalen om misbrug af EU-midler og dokumentfalsk.

I 21 Søndag på DR holdt han stædigt fast i, at han ikke har svindlet med 100.000 kroner i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

De 100.000 kroner havde Messerschmidt fået af EU til at afholde en to dage lang konference om EU. I stedet blev de ifølge tiltalen brugt til at finansiere DF's dommergruppemøde, hvilket er i strid med EU's regler.

Problemet for Morten Messerschmidt er, at det ikke er muligt at opstøve en eneste DF'er, som har deltaget i den påståede konference.

Kæmpe sats

Spørgsmålet er, om det er klogt af Messerschmidt at gå så offensivt til værks. Det er i hvert fald et kæmpe sats.

Hvis Messerschmidt bliver dømt, vil tabet af troværdighed være endnu større, når han i offentligheden har holdt så stædigt fast i, at der ikke er noget af komme efter.

Han har stadig en chance for at blive formand for DF. Også selvom han bliver dømt. Men det kræver, at han værner om sin troværdighed i forløbet op til domsfældelse.

Det virker ikke, som om han gør det lige nu. Det virker mest til, at han bare bralrer løs.