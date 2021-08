Joachim B: Messerschmidts hykleri

Ekstra Bladets politiske kommentator forklarer i videoen her, hvorfor han mener, der står hykleri over det hele.

Manden, som ville bekæmpe misbrug med skatteborgernes penge i EU, er nu tiltalt for misbrug med skatteborgernes penge i EU.

Manden, som ville have fuld åbenhed om Inger Støjbergs rigsretsag, vil nu have lukkethed om sin egen straffesag.

Hykleriet er til at tage og føle på.

Morten Messerschmidt (DF) har bedt retten i Lyngby om at nedlægge forbud mod, at vidneforklaringerne i retten gengives ordret i pressen. Det har han gjort af frygt for, at andre vidner kan blive påvirket.

Det var ellers præcis det argument modstanderne mod at live-transmittere Inger Støjbergs rigsret brugte, og som Messerschmidt afviste med henvisning til, at danskerne skulle kunne følge med i retssagen.

Men når det gælder ham selv, så er det åbenbart ikke så vigtigt, at danskerne kan få indblik i, hvad der præcist bliver sagt i retssalen.

Messerschmidts værste fjende er Messerschmidt

Morten Messerschmidt kan måske overleve politisk at blive dømt.

Indrømmet, det er et stort måske. Men det kræver som minimum, at han kommunikativt håndterer hans retssag godt.

Men når han starter sagen med at agere direkte hyklerisk, så gør han det ualmindeligt svært for sig selv.

Og det er i virkeligheden meget sigende.

Morten Messerschmidt er en fantastisk dygtig politiker. Den type som går sejrigt ud af de fleste politiske debatter.

Men han har altid været sin egen værste fjende. Det er derfor, han er i retten til at starte med, og det har han tilsyneladende ikke lært.