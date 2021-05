Joachim B: Mette blinkede

Det har været den værste uge for socialdemokratiet siden de indtog regeringenskontorene. Først og fremmest fordi Mette Frederiksen har vist, at hun kan presses. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Hvis Mette Frederiksen glæder sig ekstra meget til Pinseferien, så er det forståeligt.

Det har ikke været en god uge. Det er ikke så meget de enkelte møgsager i ugens løb, som er problemet. Problemet er, at for første gang har Mette Frederiksen vist, at hun kan presses til at omgøre beslutninger. Den slags glemmer hendes støttepartier ikke og det vil besværliggøre fremtidige forhandlingsforløb.

Tirsdag blev regeringen presset til at lave en kæmpe kovending i forhold de danske børn og deres mødre i syriske fangelejre. Dem vil regeringen nu hente hjem. Stik i mod hvad regeringen ellers i stærke vendinger har afvist ved flere lejligheder.

Konfronteret med truslen om at at Radikale Venstre ville vælge centrale ministre blinkede Mette Frederiksen.

Dagen efter meldte regeringen ud, at den vil placere det længe ventede nye udrejsecenter for afviste kriminelle asylansøgere på Langeland. Der gik ikke mange timer, før der materialiserede sig et flertal uden om regeringen for at få den beslutning stoppet.

Den sag kan regeringen få en masse tid til at gå med i de kommende uger.

Nu kunne det umuligt blive meget være for regeringen. 'Hold my beer' sagde Enhedslistens frontkvinde, Mai Villadsen, og så gik hun ud og truede regeringen på livet, hvis denne indgår en aftale om niveauet for kontanthjælp med de borgerlige partier.

Nuvel, Enhedslisten holder årsmøde i weekenden, det første med Mai Villadsen i spidsen, hvorfor hun nok har et ekstra behov for at markere sig. Men at der ligger svære forhandlinger for regeringen forude om sociale ydelser er sikkert.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Viborg, Niels Dueholm, ville også være med. Han havde sendt et porn-link ud til 24 af sine partikammerater i Viborg. Det var mod fællesskabsreglerne i Socialdemokratiet, og det medførte en en alvorlig påtale fra partisekretær Jan Juul Christensen. Det var ikke den bedste start på kommunalvalgkampen for Socialdemokratiet i Viborg.

Men regeringen kan vælge at se det fra den positive side. VLAK-regeringen ville have betegnet en sådan uge som fremragende.

Tilbage til hverdagen

I takt med at covid-19 slipper grebet om det danske samfund, så vil også dansk politik vende tilbage til en form for normalisering.

Fra nu af kommer de sædvanlige politiske slagsmål til at fylde mere på Christiansborg. Det er det, vi har set en lille forsmag på i denne uge.

Men slagsmålene bliver ikke nemmere af, at Mette Frederiksen har vist, at bliver hun presset nok, så kan man få hende til at bøje af.

