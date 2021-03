Joachim B: Mette F. er vinderen af indholdsløs Syrien-aftale

Med dagens 'taskforce'-aftale har Mette Frederiksen købt sig tid, splittet støttepartierne og dermed lettet presset på udenrigsminister Jeppe Kofod for en stund.

Aftalen minder mest af alt om 'Kejserens nye klæder'. Det er nemlig en aftale uden meget indhold, som hun alligevel formår at få fem andre partier med på.

Mette Frederiksen kommer ud som den helt store vinder.

Medie: Regeringen opretter taskforce for børn i Syrien

Ligner jubelidioter

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har indtil nu lagt samlet pres på regeringen for at hente de danske børn hjem fra de syriske fangelejre.

Men nu er Enhedslisten ikke med i dagens aftale med den begrundelse, at aftalen er en 'syltekrukke'.

Tilbage står SF og Radikale Venstre, der fremstår som jubelidioter, når de bryster sig af, at aftalen har ændret noget i det store billede.

Mette kan stå fast

Taskforcen skal aflevere sine konklusioner senest 15. maj, og det er selvfølgelig en mulighed, at den kommer til den konklusion, at det godt kan lade sig gøre at tage børnene hjem, uden deres forældre følger med.

Men det er ikke særlig sandsynligt. Det har både embedsmænd og langt de fleste uafhængige eksperter afvist indtil nu.

Eksperter om regeringens udspil: Tæt på 'mission impossible' at hente børn uden mødre

Derfor er det mest realistiske, at Mette Frederiksen 15. maj - nu med en taskforce i ryggen - kan sige, at det ikke er muligt at tage alle børnene hjem uden deres forældre.

Fedter blå partier til

Derudover er det også en fordel for Mette Frederiksen at have Venstre, de konservative og Liberal Alliance med i aftalen.

De blå partier vil formentlig blive tvunget til at tage stilling til de konkrete børn og deres sager, og dermed sidder regeringen ikke længere alene med problemerne.