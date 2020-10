Joachim B: Mette F. giver DF dødskysset

Mette Frederiksen talte rød økonomisk politik og kulsort værdipolitik. Den cocktail er svaret på spørgsmålet: Hvorfor er Mette Frederiksen så stærk en statsminister.

Der er indgået et uformelt kompromis på venstrefløjen i Danmark. Støttepartierne lader Mette Frederiksen være benhård på udlændinge- og retspolitikken, fordi det er vigtigere for dem, at der bliver ført en rød økonomisk politik, og det gør Mette Frederiksen.

Slut med reformer, som skubber folk ud på arbejdsmarkedet. Nu skal Arne tidligere ud af arbejdsmarkedet.

Slut med at sænke skatter og afgifter. Regeringen har derimod hævet skatter og afgifter med 13 mia. Den offentlige velfærd har første prioritet. Venstrefløjen trækker i samme retning i den økonomiske politik.

Jo vist, Radikale Venstre har en anden økonomisk politik end S, SF og EL, men de taler ikke meget om den. Og hvad vil Radikale Venstre i øvrigt stille op? Hvis de hopper til blå blok, mister de halvdelen eller måske endda to tredjedele af deres vælgere. Radikale Venstre er skakmat.

Mette Frederiksen lagde i sin åbningstale afstand til både Poul Nyrup og sin gamle mentor, Mogens Lykketoft: 'Fortidens udlændingepolitik var en fejl, så enkelt kan det siges.'

Mette F.: Bøde på 10.000 for at bryde opholdsforbud

Samtidig var det et dødskys til Dansk Folkeparti, som fejrer deres 25-års fødselsdag netop i dag. Ingen har gjort mere for Dansk Folkeparti end Poul Nyrup, som sagde de berømte ord 'stuerene bliver i aldrig' til DF. Det gav DF vind i sejlene. Nu står der en socialdemokratisk statsminister og indirekte siger til DF, at I havde ret, vi tog fejl.

I politik er det værste nogle gange at få ret.

