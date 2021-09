Joachim B: Mette F. har ingen frygt

I regeringen frygter man ikke granskningskommissionen, som skal undersøge minksagen. Det absolut mest sandsynlige er, at kommissionen ender i det rene ingenting. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

- Det kræver resolut handling.



- For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene.

Sådan lød det fra Mette Frederiksen på det famøse pressemøde 4. november 2020. Derefter begyndte aflivningen af alle mink og dermed også lukningen af et helt erhverv.

Problemet var, at der ikke var lovhjemmel til at slå hele minkbestanden i Danmark ned.

Det endte med at koste fødevareminister Mogens Jensen jobbet, og at staten betalte minkavlerne 19 milliarder i kompensation til minkavlerne.

Tirsdag kom det frem, at Statens Serum Institut holder fast i den risikovurdering fra 3. november 2020, som altså 4. november 2020 fik Mette Frederiksen til holde det nu så famøse pressemøde.

Regeringen er sikker i sin sag

Der er naturligvis tale om en skandale.

En regering skal naturligvis sikre sig, at lovgrundlaget er på plads, når staten foretager så vidtgående et indgreb, som de facto at fratage mennesker deres virksomheder og deres levegrundlag.

Når regeringen alligevel ikke frygter granskningskommissionen, som skal undersøge forløbet, skyldes det følgende:

1) Rent juridisk var det Mogens Jensens ansvar at sikre, at der var lovhjemmel til at slå alle mink ned. Mogens Jensen er blevet fyret. Den manglende lovhjemmel har altså fået konsekvenser. Derudover er der betalt kompensation til minkavlerne.

2) Statsministeren har tilsynsansvar med regeringen, men hun kan kun holdes til ansvar fra det øjeblik, hun bliver opmærksom på, at der forgår noget ulovligt. Indtil nu er der intet, som tyder på, at statsministeren havde nogen idé om, at der ikke var lovhjemmel, da hun stod på pressemødet 4. november.

Kæmpe maveplasker

Men der naturligvis for irriterende for regeringen, at Mette Frederiksen skal i vidneskranken 9. december.

Oppositionen vil naturligvis forsøge at udnytte situationen maksimalt til at tegne et billede af en statsminister, som er magtfuldkommen og tromler hen over borgerne og deres rettigheder.

Det vil man, på trods af at man godt ved, at der intet juridisk er at komme efter i forhold til statsministeren.

Det har dog ikke forhindret oppositionen i allerede at forlange Mette Frederiksen stillet for en rigsret.

Joachim B: Mette F. har ingen frygt

Den tilgang til noget så alvorligt som en rigsret må betegnes som chokerende useriøs og plat.

Minksagen er naturligvis en belastning for regeringen, men det ændrer ikke på, at sagen med al sandsynlighed lander som en kæmpe maveplasker for oppositionen.

En maveplasker, fordi oppositionens opportunisme bliver afsløret, og fordi sagen ikke kommer til rykke nogen vælgere over midten.

De socialdemokratiske vælgere, som er sure på Mette Frederiksen over minksagen, er formentlig allerede skredet.

Er meningsmålingerne nogenlunde korrekte, har der aldrig været særlig mange af dem.

