Joachim B: Mette F. svinger pisken

Før valget sagde Mette Frederiksen, at det var slut med reform-amok. Nu vil statsministeren selv svinge reform-pisken. Men hvem vil regeringen have til at arbejde mere og hvordan? Joachim B. Olsen giver sit bud

Mette Frederiksen har siden 2011 turneret med fortællingen om, at prisen for finanskrisen og genopretningen af dansk økonomi blev betalt af de forkerte. Dagpengereformen og efterlønnen blev beskåret af den borgerlige regering i 2010.

Det var en uretfærdighed, mente Mette Frederiksen.

Reformkursen fortsatte dog under den socialdemokratiske regering fra 2011 til 2015.

Da hun selv overtog lederskabet i Socialdemokratiet, anlagde hun en ny stil. Det skulle være slut med reform-amok.

Mette Frederiksen gik til valg på, at Arne skulle arbejde mindre. Det var medvirkende til, at Mette Frederiksen vandt valget. Kort efter leverede hun også på løftet.

Arne-pensionen blev en realitet.

Hvem skal arbejde mere?

Men hun forpligtigede sig samtidig på, at når Arne skulle arbejde mindre, så måtte andre arbejde mere.

Det er den forpligtigelse, Mette Frederiksen nu skal til at levere på.

Mette Frederiksen skal levere reformer, som øger beskæftigelsen med ca. 10.000 personer.

Men samtidig skal det passe ind i Mette Frederiksens fortælling. Det betyder, at det ikke er folk, som ifølge Socialdemokratiet er på kanten af arbejdsmarkedet. Det vil sige faglærte og ufaglærte på dagpenge eller tæt pensionsalderen. Så er der kun de unge tilbage til at samle regningen op.

Mit bud vil være, at Socialdemokratiet ville spille ud med forslag i stil med nedenstående:

Pisk til de unge og gulerod til de ældre.

Lavere dimittend-dagpenge: I dag får en en nyuddannet akademiker uden børn 13.644 kr. i dimittend-dagpenge. Reducerer man satsen til 11.500 kr., så øger det beskæftigelsen med 3100 og sparer statskassen for 1 mia. kr.

Omlægning af SU til lån: Hvis man omlægger SU'en på kandidaten til et lån, så øger det beskæftigelsen med 2700 og sparer statskassen for 2,4 mia.

Ingen modregning i folkepension: I dag bliver folkepensionister modregnet i deres folkepension, hvis de har en arbejdsindkomst. Fjerner man den modregning, så øger det beskæftigelsen med 2000. Det koster statskassen 700 mio. kr.

Ingen modregning i førtidspension: I dag bliver man modregnet i sin førtidspension, alt efter størrelsen af sin ægtefælles indkomst. En fjernelse af modregningen vil øge beskæftigelsen med 400 og koste statskassen 250 mio. kr.

De radikale vil sikkert blive rasende over, at man skærer i unge akademikere, men hvis man fører pengene tilbage til uddannelse, så kan de muligvis overtales.

Socialdemokratiet kan ikke få Enhedslisten med på nogen former for reduktioner i SU eller dimittend-dagpenge. Derfor skal Socialdemokratiet have Venstre og de konservative med.

V og K vil sikkert forlange skattelettelser som betaling for at indgå en aftale med regeringen. Det kan hjælpe regeringen med at nå målsætningen om at øge beskæftigelsen med 10.000.

Kan koste vælgere, men er alligevel klogt

Hvis regeringen indgår en aftale hen over midten, som skærer i unge akademikeress SU og dimittend-dagpenge, så kan det koste vælgere til SF og Enhedslisten. Men S vil næppe tabe vælgere hen over midten, tværtimod.

Faktisk vil en sådan aftale lukke en flanke til blå blok.

Det vil i hvert fald blive endnu sværere for Venstre og de konservative at skabe en troværdig fortælling om, at regeringen er økonomisk uansvarlig.