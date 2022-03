Joachim B: Mette F.s hykleriske Nato-forbehold

'Den danske regering ønsker ikke atomvåben på dansk jord'.

Det fastslog statsministeren i forbindelse med præsentationen af regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 31. januar.

Det budskab blev gentaget i søndags, da regeringen præsenterede det 'nationale kompromis' om sende forsvarsforbeholdet til folkeafstemning og et løfte om, at Danmark skal bruge 18 milliarder mere på det danske forsvar i 2033.

Regeringen gentog nejet til a-våben på dansk territorium, selvom Putin mere eller mindre direkte truer Vesten med at bruge a-våben ved at sætte sine afskrækkelsesstyrker i højt beredskab.

Regeringen gentog nejet til a-våben på dansk territorium, selvom argumentationen for det nationale kompromis var, at - verden efter Ruslands angreb på Ukraine 24. februar er fundamentalt forandret, og at Danmark skal være fuldt og helt med i udviklingen af europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det skal vi i Nato. Det skal vi i EU. Ruslands overgreb på Ukraine truer den europæiske fred og stabilitet. Derfor kalder tiden på et gearskifte.

Men det gearskifte indebærer altså ikke, at regeringen vil acceptere a-våben på f.eks. amerikanske krigsskibe, som befinder sig på dansk territorium.

Hykleri

Det er hykleri, fordi regeringen naturligvis gerne vil have, at amerikanerne forsvarer Danmark med a-våben, men altså ikke vil have disse på våben på dansk territorium.

Men det nukleare forsvar består jo først og fremmest af afskrækkelse, altså at russerne ved, at et angreb ville blive gengældt, og at USA kan uskadeliggøre russiske a-våben, inden de bliver affyret. Det sidste gør man med a-våben.

Det er hykleri, fordi det ikke er politisk nemmere for politikere i andre europæiske lande at acceptere a-våben på deres territorium. Men hvis disse lande indtog samme position som den danske regering, så ville Europa være forsvarsløs over for et russisk nukleart angreb.

Der er selvfølgelig også den mulighed, at statsministeren lyver over for befolkningen, fordi regeringen, i det øjeblik amerikanerne sendte regeringen en anmodning om at positionere a-våben på dansk territorium, ville sige ja.

Det sidste må man et eller andet sted håbe.

