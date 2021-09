Joachim B: Mette fedter for de unge

Mette Frederiksen har forslået at rundbarbere unge nyuddannedes dagpenge.

Et forslag, som ikke overraskende, er upopulært i den unge vælgergruppe. De unge skal nemlig betale for, at Mettes valgløfte nummer et, at Arne kan gå tidligere på pension.

Måske var det derfor, hun talte meget om klimapolitik og flere penge til uddannelse. Dagsordner som begge fylder meget hos yngre vælgere.

Derudover var det en tale, hvor Mette Frederiksen kom ind på de politikområder, som banede vejen for Socialdemokratiets valgsejr i 2019. Stram udlændingepolitik og gavmild velfærdspolitik.

