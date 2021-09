Joachim B: Pia lader Tulle stege

Pia Kjærsgaard tager ikke formandsposten på årsmødet, men hun holder gryden i kog for at slippe af med Tulle, lyder det fra Joachim B.

Kristian Thulesen Dahl er presset op til Dansk Folkepartis årsmøde i weekenden.

Onsdag kom det frem, at lokalformænd i de fire største byer i landet havde sendt et brev til Pia Kjærsgaard, hvori de tryglede hende om at (gen)indtræde som formand for det kriseramte parti.

Når sådan et brev kommer til offentlighedens kendskab, er det, fordi afsenderne eller modtageren har ønsket det.

Konfronteret med brevet afviste Pia Kjærsgaard, at hun skulle være til rådighed som formand for Dansk Folkeparti.

Derudover havde hun ingen yderligere kommentarer

Det som Pia Kjærsgaard ikke siger

Men man skal ikke kun være opmærksom på det, som Pia Kjærsgaard siger. Man skal også være opmærksom på, hvordan hun siger det, og ikke mindst det, som hun ikke siger.

Hvis Pia Kjærsgaard virkelig ville hjælpe Kristian Thulesen Dahl, var hun gået i TV Avisen eller på News og kategorisk afvist at overtage formandsposten fra Kristian Thulesen Dahl.

Mere væsentligt er det, at så havde også udtrykt sin uforbeholdne støtte til Kristian Thulesen Dahl. Hun havde sagt, at Thulesen Dahl er den helt rigtige formand for DF, og at alle, som sætter spørgsmålstegn ved det, skal stikke piben ind nu.

Pia Kjærsgaard kunne have slukket branden. Men det gjorde hun ikke.

I stedet lader hun Kristian Thulesen Dahl riste over åben ild.

Pia Kjærsgaard vil af med Tulle

Det gør hun, fordi hun tydeligvis ikke mener, at Kristian Thulesen Dahl er den rigtige mand til at genrejse Dansk Folkeparti.

Selvom den interne konflikt i sig selv er skadelig for DF, kan man ikke konkludere andet, end at Pia Kjærsgaard må være af den opfattelse, at det er endnu mere skadeligt, hvis Kristian Thulesen Dahl fortsætter på posten.

Det åbenlyse problem for Pia Kjærsgaard er, at hvis det ikke skal være Kristian Thulesen Dahl, som skal være kaptajn, hvem skal så?

Morten Messerschmidt kan ikke komme på tale lige nu.

Han er lige blive dømt seks måneders betinget fængsel ved Retten i Lyngby. Han har anket dommen og skal nu i landsretten. Indtil den sag er endelige afgjort, kan han ikke komme på tale.

31-årige Peter Kofod nævnes også som en mulig formandskandidat. Men han sidder i EU-Parlamentet, og spørgsmålet er også, om han er klar til at løfte opgaven, hvis det blev aktuelt.

Garanti for drama

Når Pia Kjærsgaard lader Kristian Thulesen Dahl riste, er det for at holde gryden i kog, indtil en anden kan overtage.

For tag endelig ikke fejl. Hvis Pia Kjærsgaard sagde offentligt, at Kristian Thulesen Dahl skal træde tilbage, så ville det ske.

Den magt har hun stadigvæk.

Derfor vil hvert et ord i Pia Kjærsgaards tale på DF's årsmøde blive vendt og drejet.

Det er i sig selv dramatisk.

