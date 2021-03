Joachim B: Presset på Kofod stiger

Sædet er varmere under Jeppe Kofod efter dagens hastemøde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor hans kollegaer fra støttepartierne og oppositionen måtte gå frustreret hjem, uden at være blevet klogere på sagen, lyder analysen fra Joachim B. Olsen.

- At støttepartierne kommer frustrerede ud fra det her møde, det er et dårligt tegn for Jeppe Kofod. Han står ikke godt efter i dag. Det er ikke det samme, som at det kommer til at ske. Jeg har min tvivl, om støttepartierne har modet til det. Men han står dårligere, siger Joachim B. Olsen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod var indkaldt til hastemødet sammen med forsvarsminister, Trine Bramsen, og justitsminister, Nick Hækkerup, efter Ekstra Bladets afsløringer af, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i september orienterede regeringen om, at Islamisk Stat (IS) udsmugler drenge fra de syriske lejre, hvorefter de træner dem militært med henblik på angreb i deres hjemland.

Ifølge Joachim B. Olsen er Kofod altså tættere på en ministerfyring efter dagens hastemøde.

Han peger på, at de samråd som Kofod i dag er blevet indkaldt til i sagen kan blive afgørende det næste stykke tid.

- Støttepartierne fortsætter offensiven, og det er farligt for Kofod, men det kan også blive farligt for dem selv, hvis de ikke handler på det her.

Bolden ligger hos støttepartierne

Ifølge Joachim B. Olsen ligger presset nu på støttepartierne, der ser svage ud, hvis de lader sagen gå forbi uden konsekvenser.

- Det er jo op til Enhedslisten og Radikale Venstre at afgøre, hvor utilfredsstillende de synes, det her er. De er i det dilemma, at hvis de giver en næse eller bare udtaler sig kritisk, så får det dem til at se en lille smule svage ud. Fordi det jo ikke løser noget for børnene i Syrien.

Derfor mener han, at de bliver nødt til at trække en streg i sandet, hvis de ikke skal give kald på deres gennemslagskraft.

- Enten så skal de frikende ham eller også så skal de vælte ham, siger han.

- Regeringen vil jo gerne have en næse for denne her. Den vil de jo bære med stolthed, fordi regeringen ikke ønsker at tage de her børn hjem, og de er af den opfattelse, at de har en god sag i forhold til befolkningen.

Regeringen føler sig ifølge Joachim B. Olsen sikre i sagen, da de har befolkningens opbakning til deres linje.

- Støttepartierne skal drage den ultimative konsekvens for Jeppe Kofod og vælte ham, før det er noget, som regeringen kan mærke.

- Så ville det være minister nummer to, der røg, og det er selvfølgelig en alvorlig ting, fordi det siger noget om, at der er et vanskeligt samarbejde med støttepartierne.

Jeppe Kofod er fredag blevet kaldt i samråd af Enhedslisten sammen med Trine Bramsen, hvor ministrene igen skal stå skoleret i sagen.