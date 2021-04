Joachim B: Radikale 'Mad Men'

Ydmygelser og et arbejdsmiljø, man bliver syg af. Et brev skrevet af ti tidligere ansatte i Radikale Venstre udsletter det sidste håb for, at den nuværende ledelse kan genoprette partiets ramponerede troværdighed, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Det startede med en sag om en hånd på låret for ti år siden. Men det står nu klart, at det kun var toppen af isbjerget. Sagerne bliver ved med at vælte frem i Radikale Venstre og den nuværende ledelse er direkte eller indirekte sovset ind i dem.

Ekstra Bladet har i dag offentliggjort et brev forfattet af ti tidligere ansatte på Radikale Venstres sekretariat, hvor de beskriver en kultur, som mest af alt minder om et afsnit af den amerikanske tv-serie ’Mad Men’. En serie, som forgår i USA i 1950’erne, og hvor kvinderne må finde sig i lidt af hvert fra deres mandlige chefer.

Brevet bærer titlen: 'Man skal ikke blive syg af at arbejde i Radikale Venstre'.

Vælgerne finder dog ikke sagerne i Radikale Venstre lige så underholdende som tv-serien. Halvdelen af Radikale Venstres vælgere har i hvert fald valgt at slukke for liste B og tunet ind på et andet politisk parti.

Forudsigeligt og uforudsigeligt

Dansk politik er på én gang ekstremt forudsigeligt og ekstremt uforudsigeligt.

På de årlige finanslove bliver der kun rykket rundt på nogle promiller af det samlede budget. Det kommer ikke til at ændre sig, uanset om regeringen er rød eller blå.

Danmark er medlem af EU. Det kommer ikke til ændre sig, uanset om regeringen er rød eller blå.

Danmark fører en relativ stram udlændingepolitik. Det kommer ikke til at ændre sig uanset om regeringen er rød eller blå.

Men de møgsager, som rammer partierne, og som kan give store vælgerforskydninger, er derimod uforudsigelige.

Utopisk at genvinde troværdighed

Hvem havde for eksempel forestillet sig, at bannerførerne for inklusion og ligestilling mellem kønnene, de mest politisk korrekte af de politisk korrekte, nemlig det Radikale Venstre, tilsyneladende har en intern kultur, hvor seksuelle krænkelser, ydmygelser og forhånelser er en del af dagligdagen.

Det virker efterhånden utopisk, at den nuværende ledelse i Radikale Venstre kan genvinde partiets troværdighed.

