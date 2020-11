Joachim B: Regeringen tror, at befolkningen er idioter

Mette Frederiksen gav ikke en ordre, da hun på pressemødet 4. november sagde, at alle mink, inklusive avlsdyr, skulle slås ihjel. Også selv om hun understregede, at det ikke var til forhandling.

Det vil regeringen have os til at tro på. De må tro, at befolkningen er idioter.

Myndighederne troede åbenlyst også, det var en ordre.

Den 6. november sendte Fødevarestyrelsen et brev ud til minkavlerne, hvori der 31 gange stod, at minkavlerne skal slå alle deres mink ihjel.

Hvis Mette Frederiksen ikke gav en ordre på pressemødet, hvem gav så ordren? Hvorfor rykkede både politi og militær ud til minkavlerne?

Joachim B: Hykleri er det!

Når en statsminister står på et pressemøde og siger, at hun har taget en beslutning om, at alle mink skal slås ihjel, så retter systemet naturligvis ind. Myndighederne handler ikke i modstrid med, hvad landets politiske leder siger.

Det kan godt være, at Mette Frederiksen taler sandt, når hun siger, at ingen havde fortalt hende, at der ikke var lovhjemmel til den ordre - uanset at det forekommer usandsynligt set i lyset af, at hele syv ministerier allerede 1. oktober var blevet gjort bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink ihjel.

Hvor ville det være befriende, hvis regeringen kunne anerkende det åbenlyse.

