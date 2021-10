Joachim B: Regeringens valggimmick

- Et lovprogram for det nye folketingsår, som er mindre omfattende end normalt. Mindre forhastet lovgivning. Hellere færre og til gengæld bedre gennemarbejdede forslag,-

Sådan sagde Mette Frederiksen i sin tale ved folketingets åbning.

Men det harmonerer ikke med regeringens løfte om en velfærdslov. Den er en valggimmick, en fuldstændig overflødig lov.

Velfærdsloven handler om, at det offentlige forbrug altid mindst skal følge det demografiske træk.

Det demografiske træk er et beregningsteknisk mål, man benytter sig af i finansministeriet.

Kort sagt tager man det offentlige forbrug og dividerer ud på samtlige borgere i Danmark.

Det vil sige udgifter til hospitaler, politi, folkeskoler, plejhjem etc.

Der er primært tale om lønninger til offentligt ansatte.

Nogle borgere er mere udgiftskrævende end andre. Det gælder fx ældre borgere og børn og da der kommer der flere af dem i fremtiden, så stiger det det demografiske træk.

Der er altså tale om en lineær fremskrivning, som ikke tager højde for, at der fx kan komme ny teknologi, nye arbejdsmetoder eller en anden organisering, som gør, at man i det det offentlige kan producere mere for det samme eller endda mindre.

Velfærdsloven handler om, hvor mange penge der ryger ind i den offentlige sektor og ikke det, som rent faktisk betyder noget for borgerne, hvilken service kommer der ud i den anden ende.

Netop derfor siger finansministeriet selv, at man skal tolke det demografiske træk med varsomhed.

Men den slags detaljer har naturligvis ikke forhindret Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten. Radikale Venstre og Venstre i at gå ind for en velfærdslov.

De to sidstnævnte partier har dog bakket eller er ved at bakke på støtten til en velfærdslov.

Det er naturligvis et fuldstændig legitimt politisk ønske, at det offentlige forbrug skal vokse i takt med at der kommer flere ældre og børn.

Historisk har det offentlige forbrug også vokset langt mere end det demografiske træk. Det gælder både under røde og blå regeringer.

I de seneste 10 har der dog både under røde og blå regeringer været år, hvor det væksten i det offentlige forbrug ikke har fulgt med det demograifiske træk.

Men det skyldes ikke så meget politiske beslutninger i Danmark, som at der er indtruffet globale begivenheder, som har påvirket Danmark.

Det gælder f.eks. finanskrisen, som gjorde at det offentlige forbrug faldt og det gælder den store tilstrømning at flygtninge i 2015, som gjorde, at det demografiske træk voksede, fordi der kom flere udgiftskrævende borgere til Danmark. Det gælder også sidste år, hvor Danmark var ramt af en udefrakommende Coronavirus.

Men i følge regeringens udkast til en velfærdslov, så er det også ok at fravige

Men ser man bort fra udefrakommende forhold, så har både røde og blå regeringer øget det offentlige forbrug med mindst det demografiske træk.

Så hvorfor lovgive om noget, som et bredt flertal alligevel ønsker skal ske? Og hvis et flertal i folketinget skulle ønske sig noget andet, så kan de jo bare gøre det alligevel.

En lov er ligesom kun noget værd, så længe der er et flertal i folketinget bag den.

Velfærdsloven er altså en lov om en lov (finansloven).

Hvis en lov om en lov ikke er indbegrebet af en overflødig lov, hvad er så?

Velfærdsloven var en god valggimmick. Fint nok.

Hvis et flertal i folketinget vil øge det offentlige forbrug, så gør det. Men lad være med at spild vores tid på love om, at i vil gøre det.

Det er altså noget pjat.

Alt tyder også på, at regeringen er på vej mod et nederlag. Der er ikke meget som tyder på, at velfædrsloven bliver en realitet.

Men måske var det hele ideen med loven.