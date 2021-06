Joachim B: Sådan manipulerer politikerne

Se Joachim B. Olsens analyse i videoen ovenfor

Politikere er også sælgere. De vil gerne have din stemme, og de er ikke blege for at bruge markedsføring, som ikke ville være lovlig, hvis et privat firma gjorde det samme.

Udvidelsen af E45-motorvejen mellem Kolding og Aarhus koster 6 milliarder kr. I 2022 er der afsat 83 millioner kr. til projektet. I infrastruktur-sammenhæng er det nok til at tage et spadestik, men heller ikke meget mere.

Det samme gælder færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen. Det projekt koster 2 milliarder kr., men der er kun afsat 20 millioner kr. i 2022. Igen det er nok til at tage et spadestik, men heller ikke meget mere.

Det er også samme historie med Hillerødmotorvejen. Det projekt koster 880 millioner kr., men der er kun afsat 13 millioner kr. i 2022.

Alle tre projekter igangsættes reelt først i om fire år, men politikerne har afsat små beløb til projekterne i årene frem mod 2025 og kan derfor sige, at projekterne allerede sættes i gang næste år. Det lyder godt, men det er i bedste fald manipulation.

Pengene er brugt

Sandheden er nemlig den, at der ikke rigtig er nye penge til infrastruktur før efter 2025. Pengene er nemlig blevet brugt på at købe nye kampfly. Pengene til kampfly kommer nemlig fra samme cigarkasse som pengene til nye veje.

Hvis du lavede en aftale med en entreprenør om at bygge et hus, og entreprenøren sagde, at han begynder at bygge næste år, men reelt først starter om fire år, så ville du klage og sikkert få ret i, at du havde fået vildledende information.

Men markedsføringsloven gælder altså ikke for politikerne.

Sogneråds-politik

Infrastruktur er også sogneråds-politik. Det handler altså ikke kun om at bruge skatteborgernes penge på de bedste projekter for samfundet som helhed. Det handler også om snævre lokalpolitiske interesser. Særligt når der er et kommunalvalg lige om hjørnet.

Et eksempel på det er den aftalte tunnel under Marselisborg Boulevard. Jeg har selv boet klos op ad Marselisborg Boulevard, og jeg forstår udmærket ønsket om at få den tunge trafik under jorden.

Men sagen er den, at der er tale om en kommunal vej. Det er derfor Aarhus Kommune, som selv bør finansiere projektet. Staten finansierer kun statslige veje. Men det princip ses der bort fra i aftalen. Det skader nok ikke ligefrem Aarhus' socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaards, chancer for et godt kommunalvalg til november.

Mere motorvej i Jylland

Venstre har også fået lidt til baglandet. Der kommer motorvej mellem Give og Billund.

Argumentet har været, at en sådan motorvej ville aflaste E45, men det er der bare ikke nogen analyser, som peger på.

Det er altså ikke nogen særlig fornuftig måde at bruge skatteborgernes penge på, men projektet er populært i mange Venstre-kommuner i Jylland.

Milliarder til tvivlsomt jernbane-projekt

Regeringens støttepartier kan ikke lide motorveje. Men de elsker kollektiv trafik, og de er ikke blege for at bruge hundrede af millioner af kroner på jernbane-projekter, hvor man ikke engang har undersøgt rentabiliteten.

Et eksempel på det er anlæggelsen af et dobbeltspor mellem Padborg og Tingbjerg. Det er et projekt til 760 millioner kroner. Men projektet har ikke været vurderet siden 1993.

Det er altså kun politikere, som kan bruge 760 millioner kr. på projekter, bare fordi de synes, at projektet føles godt i maven.

