Joachim B: Sejr til sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne er løbet ind i det ene nederlag efter det andet. Nogle vil mene, at nederlagene er selvpåførte.

Deres krav til de seneste overenskomstforhandlinger var så ublu, at enhver kunne se, at dem ville de aldrig nå i land med.

5000 kr. mere i løn lød kravet. Det vil sige en lønstigning på godt over ti procent. De måtte nøjes med fem procent. Et resultat, som ifølge sygeplejerskernes egen fagforening var så godt, at de anbefalede sygeplejerskerne at stemme ja til det.

Det gjorde de ikke. De strejkede, og det fik de intet ud af og så alligevel ...

Bonusser til sundhedspersonale

Meget tyder nemlig på, at Enhedslisten og SF bliver enige med regeringen og Radikale Venstre om at afsætte et beløb i størrelsesordenen en milliard kroner, som regionerne kan bruge på at udbetale overarbejdsbonusser og fastholdelsesbonusser til sundhedspersonale på afdelinger, som er presset på grund af corona.

Det var aldrig nogensinde sket, hvis sygeplejerskerne ikke havde strejket.

Sygeplejerskerne vil ikke selv se det som en sejr, men det er det, omend en meget lille en.

Godt politisk håndværk af SF og Enhedslisten

Regeringen og Radikale Venstre har været meget skeptiske ved denne model. De frygter, at det vil danne præcedens for, at utilfredse faggrupper i fremtiden vil lægge pres på regeringens støttepartier til at få midlertidige lønforhøjelser uden om overenskomstsystemet.

Men meget tyder altså på, at SF og særligt Enhedslisten får held til at forhandle netop sådan en model hjem på dette års finanslov.

Man kan mene om det, hvad man vil. Men godt politisk håndværk af SF og Enhedslisten er det.

