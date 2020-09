Joachim B: Simon Aggesens største mareridt

De konservative var en knivspids fra at miste herredømmet på Frederiksberg ved sidste kommunalvalg. Nu rammer boligsag den konservative højborgs unge borgmester

Ved sidste kommunalvalg var det kun 170 stemmer, som sikrede det borgerlige flertal på Frederiksberg. De konservative kunne fortsætte med borgmesterkæden om halsen, som de har gjort det siden 1909.

En kæde, der nu er overdraget til det unge, konservative håb, Simon Aggesen.

Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner

Men ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, kan det ende som et mareridt efter Ekstra Bladets afsløring af hans vilde boligkup, hvor han på blot tre år og ti måneder fik en boliginvestering på 9.5 mio. til at vokse til 25,6 mio. efter et snedigt trick med opdeling og adresseskift.

Joachim B. Olsen er politisk kommentator på Ekstra Bladet. Foto: Emil Agerskov

- Simon Aggesens største mareridt er at gå ned i historien, som ham der tabte denne konservative højborg til socialdemokraterne.

- Spørgsmålet er om en sag, hvor Aggesen ud ad til har tordnet mod hurtig boligspekulation på Frederiksberg, men samtidig har scoret 16 millioner skattefrit relativt hurtigt på en meget smart bolighandel, får konsekvenser for Aggesens evne til at trække røde vælgere over midten, lyder vurderingen fra Joachim B. Olsen.

Borgmesteren overtog lejligheden, efter han hjalp Marquis Marcel De Sade, der boede i den, med at finde en anden lejlighed. Video: Stine Tidsvilde, Maya Tekeli

Mangemillionær på boligkup: - Vi har været rigtig heldige

- Vælgerne har det med at straffe politikere, som siger et, men gør noget andet.

Ifølge den politiske kommentator er det normalt de røde vælgeres villighed til at stemme konservativt på Frederiksberg, som Aggesen for alt i verden ikke må sætte over styr.

- Ved folketingsvalg er der solidt rødt flertal på Frederiksberg. Det er altså røde vælgere, som stemmer konservativt til kommunalvalg og sikrer dem borgmesterposten, siger Joachim B. Olsen.

Simon Aggesen risikerer at miste borgmesterkæden, vurderer Joachim B. Olsen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Socialdemokraternes borgmesterkandidat, Michael Vindfeldt, bor i flergenerationshus med børn og bedsteforældre. Den tidligere borgmester, Jørgen Glenthøj, levede stille i en beskeden lejlighed på ydre Frederiksberg. Simon Aggesen kører rundt i dyre biler, flipper lejligheder på de dyreste adresser på Frederiksberg og tjener millioner - der er en stor kontrast. Det er spændende, om borgerne på Frederiksberg er til det, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Ifølge den tidligere borgerlige politiker vil det betyde dybe panderynker i de konservative rækker på Christiansborg:

- På Christiansborg vil sagen vække bekymring. Frederiksberg har en særlig plads i konservative Folkepartis selvforståelse. Det ville gøre ufatteligt ondt, hvis Frederiksberg tabes til socialdemokraterne ved næste års kommunalvalg. Det ville være en katastrofe.

- Lige nu går det virkeligt godt for Konservative Folkeparti på landsplan. Der spekuleres endda i om Søren Pape kan udfordre Jacob Ellemann som leder af blå blok. Tabes Frederiksberg vil fortællingen om et parti i fremgang ikke stå så stærkt.