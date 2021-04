Joachim B: Stakkels Pia Kjærsgaard

Morten Messerschmidt er stadig bedste bud på en ny formand for Dansk Folkeparti. Det siger en del om den dybe krise partiet befinder sig i, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Misbrug med EU-midler og dokumentfalsk. Anklagemyndigheden går efter fængselsstraf.

Selvom ledelsen i Dansk Folkeparti forsøger at tale tiltalen mod Morten Messerschmidt (DF) ned, så kan de ikke løbe fra, at der er tale om en meget alvorlig sag for både Messerschmidt og partiet.

Det ironiske er, at Messerschmidt stadig er det bedste bud på en ny formand for Dansk Folkeparti.

Virkeligheden er nemlig den, at Kristian Thulesen Dahl (DF) ikke har formået at vende nedturen i meningsmålingerne.

Man kan mene, hvad man vil om Pia Kjærsgaard (DF), men det er svært ikke at få en lille smule ondt af hende, når man tænker på, hvor dårligt hendes efterfølgere har forvaltet hendes arv.

DF's eksistensberettelse er væk

Vurderingen blandt flere centrale medlemmer af DF’s folketingsgruppe er, at Thulesen Dahl ganske enkelt har mistet troværdigheden efter katastrofevalget i 2019.

Men hvis Thulesen Dahl ikke skal være formand, så er der ikke nogen bedre end Messerschmidt.

Dansk Folkepartis største problem er nemlig ikke, at deres næstformand risikerer fængselsstraf for dokumentfalsk. Partiets største problem er, at Mette Frederiksen udfylder DF’s politiske platform bedre end DF selv. Stram udlændingepolitik og gavmild velfærdspolitik.

Den eneste i DF, som er i stand til at formulere, hvorfor der er behov for et ægte nationalkonservativt parti i Danmark, er stadigvæk Morten Messerschmidt.

Fra fejlfri til fejlbehæftet

DF’s krise er en af de mest bemærkelsesværdige i dansk politisk historie.

Dansk Folkeparti har, i modsætning til så mange andre nye partier, rent faktisk formået at ændre dansk politik og blive en ægte magtfaktor.

Partiet satte i 20 år ikke en fod forkert.

Men efter den historiske valgsejr i 2015 blev der begået en lang række strategiske og taktiske fejl kulminerende med blåstemplingen af Mette Frederiksens udlændingepolitik.

De vælgere, som havde fravalgt Socialdemokratiet til fordel for DF på grund af udlændingepolitikken, kunne nu trygt vende hjem igen.